經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
特力屋「管家服務」導入全家雙平台！搶攻春節除舊布新商機。記者侯思蘋／攝影
特力屋（7867）6日宣布與全家（5903）展開策略合作，於全家線上雙平台導入居家商品專業安裝服務，目標將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全家逾4,400家門市，搶攻農曆春節前除舊布新商機。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，這項合作對特力屋有其策略意義，即結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，尤其全家受眾較為年輕，透過合作可以降低特力屋來客的年齡層，並滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求。

何湯雄說，未來不排除其他零售商合作，尤其是包租代管產業，看好該產業旗下的加盟者可成為最大的管家客戶。另外，本次合作第一波推出20個商品幾乎都是自有品牌，特力屋每年自有品牌約增5%，未來將會於全家上架更多自有品牌商品，提升利潤。

全家本部李慶賢本部長表示，全家不只是一家便利商店，更自詡為多元的生活服務創新平台，希望對於「家」的連結可以提升，這次攜手特力屋一起搶攻歲末除舊布新商機，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort 型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，期待在農曆年前打響「服務煥新一鍵到家」，和特力屋共創雙贏的新零售模式。

何湯雄進一步表示，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕三十年，以產品為根，逐漸擴展到服務，滿足各種不同年齡層與生活型態對於居住的需求。透過與全家跨通路合作是多元發展的第一步，未來將持續探索更多跨產業合作機會，攜手不同領域夥伴，滿足消費者對「家」的需求與想像。

