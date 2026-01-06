除夕美食戰開打 晶華集結七大餐廳推出11款多國風味年菜外帶

農曆新年腳步尚未逼近，年節餐飲市場已率先升溫。台北晶華酒店觀察，今年農曆年假長達9天，返鄉團聚與海外返台的家庭聚餐需求明顯增加，在除夕及春節期間餐廳訂位競爭激烈的情況下，能兼顧品質、便利與節慶儀式感的五星熟食外帶年菜，成為消費者圍爐的重要選項。

晶華（2707）今年以「五星圍爐 × 多國料理」為主題，集結晶華軒、宴會廳、蘭亭、三燔、ROBIN’S、故宮晶華與北投泉源閣等七大餐廳主廚團隊，聯手推出橫跨粵、滬、川、台、日式鍋物及西式節慶料理的11款年菜外帶套組，產品即日起至2026年2月9日中午12點，於館內各餐廳及「晶華美食到你家」電商平台開放預訂，六人份桌菜套組12,800元起，並提供多款單點佳餚，讓消費者依家庭人數與口味偏好自由搭配。

在菜色設計上，晶華年菜同時兼顧傳統年節象徵與跨文化飲食特色。主打滬、川菜系的蘭亭餐廳推出「滬川鮑魚龍蝦團圓宴」，以多道滬式經典前菜揭開序幕，搭配乾燒鮮龍蝦、紅煨鮑皇東坡肉，最後以桂花紫米甜八寶作結，呈現濃厚的舊上海年節風情。

由宴會廳主廚掌杓的「總鋪師鮑魚白鯧圍爐宴」，則以台式辦桌文化為核心，集結多道經典手路菜與海味主菜，搭配白鯧與龍蝦，重現傳統宴席的澎湃氣勢，深受偏好台味與大家庭圍爐形式的消費族群青睞。

粵菜方面，晶華軒規劃推出「粵式花膠鮑魚團圓宴」，由多款燒臘與粵式前菜揭開序幕，搭配老火燉湯、煎白鯧與帝皇蝦球，最後以燕窩甜點收尾，展現粵菜層次分明、細膩溫潤的節慶風格。頂級宴席需求則由「晶華軒頂級佛跳牆宴」承擔，選用刺參、鮑魚、花膠等珍稀食材，以古法長時間燉煮，重現傳統豪門宴席的氣勢。

日式鍋物由三燔本家推出「鱈蟹海陸圍爐宴」與「龍蝦海陸日式如意鍋物宴」，嚴選鱈場蟹、龍蝦、生蠔與鮑魚等海味，搭配昆布湯底與特製沾醬，讓消費者在家即可重現日式圍爐的暖心氛圍。偏好懷舊風味的族群，則可選擇北投泉源閣推出的「澎湃海陸家宴」，以酒家手路菜呈現復古年味；而結合國宴工法與文化底蘊的「故宮晶華鮑魚御膳宴」，則以多道御膳級料理，展現莊重典雅的年節餐桌風貌。

除圍爐套組外，晶華亦同步推出多款五星年禮與單點年菜，包括多道粵、台、滬式經典料理，讓消費者可依家庭結構與節慶需求彈性選擇，打造專屬自家的年節餐桌。隨著圍爐型態日趨多元，晶華透過多國料理與主廚團隊聯手出擊，搶攻年節外帶市場，也為消費者提供更具彈性與品質的過年選擇。

晶華軒頂級古法佛跳牆。晶華酒店提供