日本高端二手店KLD首度來台 進駐BREEZEONLINE、微風南山限時登場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
BREEZEONLINE將與來自日本、專注高端設計師二手服飾的KLD合作，於1月9日正式開設KLD線上旗艦館，同日於微風南山「Showroom」開設KLD台灣首間快閃店，讓喜愛時尚的消費者，能以更輕鬆的方式入手KLD嚴選的日本設計師及國際品牌二手服飾。

KLD線上旗艦館展店為期三個月（1月9日至4月8日），實體快閃店則展出兩個月（1月9日至3月2日）。來自日本的KLD以國內外設計師品牌為核心，嚴選具設計感與時代性的時尚單品，販售的品牌包括COMME des GARÇONS、Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKE主線及各支線等各種人氣日本前衛設計師品牌；以及Maison Margiela、MM6 Maison Margiela、MARNI等國際精品服飾，提供具設計故事與收藏價值的二手服飾。

不僅販售商品，KLD並透過造型與編輯視角呈現每件服飾的品牌理念、時代背景與設計脈絡，提供橫跨線上與線下、商品與內容的二手時尚體驗，訴求讓服飾能被長期穿著與理解。

來自日本、專注高端設計師二手服飾的KLD，也擅長透過造型與編輯視角呈現每件服飾的設計脈絡。圖／摘自IG：KLD
來自日本、專注高端設計師二手服飾的KLD，也擅長透過造型與編輯視角呈現每件服飾的設計脈絡。圖／摘自IG：KLD

