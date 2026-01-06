快訊

「全家」化身除舊佈新神隊友！攜特力屋齊推「居家微整型」煥新提案

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店精選近20款IP、互動紅包袋備戰過年。圖／全家便利商店提供
全家便利商店精選近20款IP、互動紅包袋備戰過年。圖／全家便利商店提供

曆春節進入倒數一個月，全家便利商店發揮通路選品與線上線下OMO整合優勢，整合實體店舖、FamiPort型錄預購、電商平台「全家行動購」3大渠道，全面搶攻歲末除舊佈新商機。首波攜手居家修繕品牌「特力屋」，主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」3大特色，並於FamiPort型錄預購推出萬元有找「居家微整型」方案，精選特力屋免治馬桶、電子鎖等智慧家電，提供「8,990元含標準安裝」獨家優惠價，並同步於「全家行動購」開設特力屋旗艦專區，網羅19款高CP值修繕好物，滿足消費者從硬體安裝到軟裝DIY換新需求，化身年前居家準備的最佳神隊友。

「全家」攜手特力屋，聚焦民眾最在意的「價格透明、安裝便利、品質保障」3大痛點，於FamiPort型錄預購推出「萬元有找居家微整型煥新提案」。首波嚴選3款高詢問度、高CP值智慧家電，包括「特力屋Smart Wash光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，打破市價行情，祭出均一價8,990元的破盤優惠，更獨家贈送「免費標準安裝」服務。消費者僅需到鄰近「全家」FamiPort預購下單，即可免去奔波賣場比價、額外尋找水電師傅的繁瑣過程，一次解決施工與售後安排。

除智慧家電外，針對「DIY與家飾升級」需求，「全家」旗下電商平台「全家行動購」亦同步開設「特力屋旗艦專區」，上架多達19款精選商品，從最低179元好入手的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等居家用品，滿足租屋族、小家庭與換新族群的多元需求；另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車、六合一電子鎖等居家用品，最高售價17,500元，從小幅換新到整體升級皆可一次購足。只需透過「全家」APP一指下單，即可享宅配送到家服務，免去年前搬運重物與多點採買的麻煩。

面對年前繁重的掃除工作，「全家行動購」開設「年貨大街」專區，網羅百款熱銷清潔劑、掃除工具及收納用品，陣容涵蓋回購率最高的FamiCollection超柔抽取式衛生紙、美式賣場熱銷衛生紙，以及Persil寶瀅洗衣凝露、橘子工坊廚房爐具清潔劑、洗衣槽去汙劑等，即日起至2月24日更推出消費滿588元現折68元、滿1,288元現折168元限時優惠，只需透過「全家行動購」APP提前下單、選擇鄰近「全家」店舖取貨，即可將沈重的清潔用品與掃除耗材一站購足。

除線上採購掃除備品，「全家」實體店舖更化身充滿年味的「特色紅包轉運站」，一口氣引進近20款限定樣式，首推質感爆棚的「酷洛米」與「大耳狗」玫瑰金箔紅包袋，以及近期爆紅的「水豚君」、經典不敗的「迪士尼」立體燙金款，最低只要25元即可入手。針對喜愛嘗鮮的年輕族群，則推出具備互動樂趣的「趣味釣魚紅包袋」，以及造型特殊的扇子、摺疊款式，讓發紅包成為圍爐最潮的環節。

「全家」FamiPort尾牙季預購強勢開跑，針對「尾牙抽獎」與「自我犒賞」兩大需求，精選話題3C與質感家電。首推「東方不敗斜行高手3.3代電動麻將桌」，主打超靜音、可折疊收納，並具備冷風除濕功能，售價22,800元。針對3C發燒友，「全家」網羅市場最搶手的夢幻逸品，包含iPhone 17系列、PlayStation 5 Pro主機、Nintendo Switch 2瑪利歐賽車同捆組；另有Dyson V12輕量無線吸塵器等熱門家電。即日起至2月22日只需於「全家」FamiPort機台預購下單，即可享指定日期配送到府服務。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店FamiPort尾牙季預購首賣「東方不敗電動麻將桌」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort尾牙季預購首賣「東方不敗電動麻將桌」。圖／全家便利商店提供
瞄準除舊佈新商機，全家便利商店化身神隊友，攜特力屋齊推「居家微整型」煥新提案。圖／全家便利商店提供
瞄準除舊佈新商機，全家便利商店化身神隊友，攜特力屋齊推「居家微整型」煥新提案。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身特力屋選品店；「全家行動購」特力屋專區19款修繕神物最低百元起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身特力屋選品店；「全家行動購」特力屋專區19款修繕神物最低百元起。圖／全家便利商店提供

免治馬桶 紅包 衛生紙 電商 3C

