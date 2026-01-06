快訊

暢快氣泡象徵「奔騰躍馬」！可口可樂「馬年綻放瓶」限量上市

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可口可樂復古潮攝影機。圖/可口可樂公司提供
可口可樂復古潮攝影機。圖/可口可樂公司提供

年到，全球飲料領導品牌「可口可樂」2026年農曆春節以「綻放這一刻，讓我們『年』在一起」為主題，推出「Coke！馬年綻放瓶」，同步展開「歡聚好禮立即抽」活動，開瓶即享限量驚喜，總獎項數量高達24,000份，中獎率超過50%。

可口可樂限量推出的新年限定瓶身2026「Coke！馬年綻放瓶」，以煙火、團圓與歡聚意象為靈感，將「奔騰躍馬」概念結合可口可樂的暢快氣泡與曲線瓶圖騰，搭配祝福寓意的年節元素，創新詮釋傳統年節氣氛。

可口可樂今年也推出全新玩法「歡聚好禮立即抽」活動，將集點兌換的模式，升級為「開金蓋、立即抽」機制。即日起至3月8日，凡購買可口可樂公司旗下指定產品，包括「雪碧」、「原萃」、「美粒果」等部分商品，只要認明金蓋包裝並掃描金蓋下的QR Code，或是輸入鋁罐底部序號，即可參加抽獎，並立刻揭曉獎項；凡購買1,000mL或1,250mL大包裝產品，還可享有兩次抽獎、中獎機會加倍。另外，部份影城、餐廳等指定通路，凡達該門市活動門檻即可獲得「可口可樂-歡聚好禮立即抽刮刮卡」乙張，掃描刮刮卡上的QR Code亦可抽獎。

此外，今年「可口可樂」也打造多款適合過年團聚時分享的限定周邊商品，包含可口可樂復古潮攝影機、可口可樂歡樂聚疊疊樂與可口可樂時尚拍手機架，並於2月14日至2月28日期間加碼推出期間限定追加獎，總獎項數量高達24,000份。

除推出新年限定瓶身包裝外，「可口可樂」也連結Z世代關注的迷因與梗圖，將於2026年1月29日農曆新年前推出「超ㄅㄧㄤˋ的新年這一刻」AI互動體驗，結合近期Threads社群上流行的「死語復興」與迷因、梗圖，邀請消費者拍出專屬的「超ㄅㄧㄤˋ新年瞬間」，不僅提供多款創意十足的新年賀卡模板，更搭配趣味過年語錄，透過AI將年節的溫暖祝福，化作幽默的新年賀卡。

可口可樂時尚拍手機架。圖/可口可樂公司提供
可口可樂時尚拍手機架。圖/可口可樂公司提供
可口可樂以馬年為靈感，推出吸睛亮眼的新年限定瓶身「Coke！馬年綻放瓶」。圖/可口可樂公司提供
可口可樂以馬年為靈感，推出吸睛亮眼的新年限定瓶身「Coke！馬年綻放瓶」。圖/可口可樂公司提供

