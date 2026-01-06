JISOO演繹學院風新年穿搭 Levi’s馬年系列金色馬蹄鐵好運隨身

每年農曆新年系列，都是各大時尚品牌揮灑創意的時刻。TOMMY HILFIGER的2026農曆新年限定系列由代言人JISOO詮釋，以學院風演繹節慶氣息，Levi’s馬年限定系列則以「節慶紅調」融入經典丹寧，兩者都是融入日常的設計，不用擔心款式太過「拜年風」導致不實穿的問題。

JISOO學院風迎接新年

TOMMY HILFIGER全新農曆新年限定系列，以鮮明紅色與大膽藍色為主軸，呼應節慶氣氛。全新演繹的Polo衫、百搭的圓領上衣與斜紋長褲，為節慶期間各種場合提供多樣穿搭選擇。

JISOO會如何詮釋這系列？她身穿黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，適合率性女子；另一套她以象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣，內搭紅白條紋針織Polo衫，下身為黑色百褶迷你裙並搭配經典樂福鞋，完美呈現現代學院風格，優雅、甜美具足。

除了全球推出的馬年系列外，TOMMY HILFIGER也特別為亞太地區打造專屬的2026農曆新年限定系列。該系列靈感來自TOMMY HILFIGER 與航海的傳統，以繩索造型Logo貫穿設計，巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，融合東西方文化意象。

Levi’s雙馬皮標推出節慶紅調

Levi’s馬年限定系列，以雙馬皮標為靈感，呈獻「好事成雙」的新年祝福。Levi’s雙馬皮標，是品牌源於1886年的標誌性特徵，以反方向的兩匹駿馬奮力奔跑拉扯都無法損壞Levi’s丹寧褲，來象徵堅韌耐用。迎接馬年，Levi’s將標誌性的雙馬皮標推出節慶紅調，與Levi’s經典紅旗相得益彰。夾克外套與丹寧褲上綴以金色馬蹄鐵裝飾，寓意新年好運；金赤耳設計回歸，為細節增添低調光澤；內襯處修飾的腰果花紋，延續Levi’s美式復古基因。

男裝系列以雙面穿飛行夾克為主打，兼具百搭與細節感；無襯裡寬鬆版型Type III丹寧夾克外套重新演繹品牌經典，以鬆弛剪裁詮釋現代風格；雙面穿長袖襯衫夾克帶來層次變化，新年人氣黑、紅兩款色選的圓領衛衣輕鬆搭配，下裝包括、514 TM直筒丹寧褲與502 TM錐形丹寧褲。女裝上身包括Type I丹寧夾克外套、V領針織衫與織紋質感襯衫等單品，下身單品Ribcage高腰直筒丹寧褲與排釦半身中裙。 JISOO以象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣，內搭紅白條紋針織Polo衫，下身為黑色百褶迷你裙並搭配經典樂福鞋。圖／TOMMY HILFIGER提供 JISOO身穿黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴。圖／TOMMY HILFIGER提供 JISOO身穿黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴。圖／TOMMY HILFIGER提供 Levi’s 2026馬年限定系列。圖／Levi’s提供 Levi’s 2026馬年限定系列，夾克外套與丹寧褲上綴以金色馬蹄鐵裝飾，寓意新年好運。圖／Levi’s提供 Levi’s 2026馬年限定系列，雙面穿飛行夾克，4,390元。圖／Levi’s提供 Levi’s 2026馬年限定系列，雙面穿長袖襯衫夾克，3,990元。圖／Levi’s提供