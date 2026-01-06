快訊

安海瑟薇展現全新個性美！寶格麗Serpenti迎來全新設計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金項鍊與白K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
隨著2026全新的年到來，義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典Serpenti系列，迎來摩登感十足的六款Serpenti Viper新作，並同步亮相由全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）與琵豔卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas）擔綱演出的全新2026 Serpenti形象廣告。

魅惑的靈蛇意象，自1948年起就進入了寶格麗的世界，從此成為品牌藝術造詣的恆久象徵，展現不斷重塑的無盡力量。隨著時代美學得演進，Serpenti系列延伸出各種具象與抽象的面貌，Serpenti Viper以極具抽象與極簡主張的蛇鱗設計結合流暢幾何線條，將這項傳奇進一步凝聚為更純粹的樣貌。

六款全新作品以黃K金與白K金精心鑄造。迷你靈蛇的項鍊吊墜，以精巧的螺旋勾勒靈蛇身形；散發現代感的頸鍊以迷人弧度貼合肌膚，完美平衡雋永設計和百搭調性；細長的垂墜耳環，首尾密鑲鑽石，能隨配戴者的行動搖曳火光。白K金款首尾鑲鑽的墜飾項鍊回歸，還有相同理念延伸出的圈形耳環，以百搭當代氣息演繹經典。

全新Serpenti形象廣告中，透過攝影大師Chris Colls的鏡頭，安海瑟薇及琵豔卡喬普拉喬納斯在稜柱體所折射的光影之中，以舞動身姿在舉手投足間展現出Serpenti系列蘊含的靈動蛻變精神。

BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗全球代言人安海瑟薇演繹2026 Serpenti形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗全球代言人Priyanka演繹2026 Serpenti形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金鑲鑽耳環與白K金鑲鑽耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗全球代言人安海瑟薇演繹2026 Serpenti形象。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白K金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗 鑽石 珠寶 品牌 設計

