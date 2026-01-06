安海瑟薇展現全新個性美！寶格麗Serpenti迎來全新設計
隨著2026全新的年到來，義大利高級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典Serpenti系列，迎來摩登感十足的六款Serpenti Viper新作，並同步亮相由全球品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）與琵豔卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas）擔綱演出的全新2026 Serpenti形象廣告。
魅惑的靈蛇意象，自1948年起就進入了寶格麗的世界，從此成為品牌藝術造詣的恆久象徵，展現不斷重塑的無盡力量。隨著時代美學得演進，Serpenti系列延伸出各種具象與抽象的面貌，Serpenti Viper以極具抽象與極簡主張的蛇鱗設計結合流暢幾何線條，將這項傳奇進一步凝聚為更純粹的樣貌。
六款全新作品以黃K金與白K金精心鑄造。迷你靈蛇的項鍊吊墜，以精巧的螺旋勾勒靈蛇身形；散發現代感的頸鍊以迷人弧度貼合肌膚，完美平衡雋永設計和百搭調性；細長的垂墜耳環，首尾密鑲鑽石，能隨配戴者的行動搖曳火光。白K金款首尾鑲鑽的墜飾項鍊回歸，還有相同理念延伸出的圈形耳環，以百搭當代氣息演繹經典。
全新Serpenti形象廣告中，透過攝影大師Chris Colls的鏡頭，安海瑟薇及琵豔卡喬普拉喬納斯在稜柱體所折射的光影之中，以舞動身姿在舉手投足間展現出Serpenti系列蘊含的靈動蛻變精神。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言