1,450元吃得到活鮑、A5和牛！台中人氣法式鐵板燒7月北上展店

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
每位1,450元＋10％，就能在夏登法式鐵板燒吃到日本青魽、播磨生蠔、南非活鮑魚、根島生態蝦，以及日本A5和牛與櫻桃鴨胸雙主餐。圖／夏登法式鐵板燒提供
位於台中七期的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，以「法式香草宅邸」的生活感為靈感，將南法餐桌風景轉化為精緻鐵板料理體驗。餐廳開幕以來主打11道式套餐，每位1,450元加一成服務費，就能吃到日本青魽、播磨生蠔、南非活鮑魚、根島生態蝦，以及日本A5和牛與櫻桃鴨胸雙主餐，憑藉優質餐飲與價格帶優勢，達成不分平假日維持接近滿席的高滿座表現。氣勢如虹下，品牌已著手規劃北部市場布局，預計於2026年7月前於北部開設新據點。

此外，餐廳亦宣布自1月7日起，推出以「普羅旺斯」為主題的季節新菜。行政主廚莊濟澤表示，年底聚餐需求增加，消費者在口味選擇上更偏好清爽不厚重的料理，因此本季設計以南法料理常見的香草與柑橘風味為核心，透過細節調整，讓整體風味更顯溫柔輕盈。

配合季節主題，餐廳同步推出4道新菜。「法式白花椰菜慕斯・魚子醬」將白花椰菜泥打成質地細緻的慕斯，搭配魚子醬的鹹鮮層次，再以檸檬皮絲提香，作為清爽開場。「海鱸魚・柚香海鮮清湯」則以大量鮭魚骨與蝦殼慢火熬製清湯，現煎海鱸魚外酥內嫩，並以百里香與肉桂葉引出柑橘香氣，最後撒上柚子粉，讓風味更加明亮。

主菜之一「炙燒青魽佐番茄柑橘醬」，選用油脂細緻的日本青魽，經鐵板炙燒後，再以番茄、橘子與葡萄柚的果酸平衡油脂，使口感清爽而不膩口。「絲綢乳酪沙拉・蜜漬果韻青蘋果醬」則結合當季水果與蜜漬果乾，搭配青蘋果醬汁與絲綢乳酪，呈現清新、層次分明的風味表現。

在甜點部分，「經典奶霜檸檬塔」由主廚莊濟澤定調風味，並由日本藍帶甜點職人Sean製作，透過蛋白霜比例調整，使酸甜口感更顯平衡輕盈，並搭配香草花園現摘香草沖泡的花草茶作為收尾。另於當月壽星用餐時，加贈主廚特製馬卡龍。

業者表示，未來將持續以季節為軸調整菜單，深化法式鐵板燒定位，可望為全台餐飲市場注入更多變化與期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海鱸魚・柚香海鮮清湯。圖／夏登法式鐵板燒提供
日本A5和牛沙朗迷迭香白蘭地。圖／夏登法式鐵板燒提供
生日禮馬卡龍與經典奶霜檸檬塔（右）、鮮採花草茶。圖／夏登法式鐵板燒提供
絲綢乳酪沙拉・蜜漬果韻青蘋果醬。圖／夏登法式鐵板燒提供
夏登法式鐵板燒位於台中七期，以「法式香草宅邸」的生活感為靈感，將南法餐桌風景轉化為精緻鐵板料理體驗。圖／夏登法式鐵板燒提供
炙燒青魽佐番茄柑橘醬。圖／夏登法式鐵板燒提供
法式白花椰菜慕斯・魚子醬。圖／夏登法式鐵板燒提供
餐廳 料理 鐵板燒

