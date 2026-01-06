打破「放棄日」魔咒！戴上Apple Watch動起來得限定獎章 Mel B也加入

你知道每年1月第2個星期五竟是俗稱的「放棄日」（Quitter’s Day）嗎？原來這天是不少人放棄才剛許下新年運動目標的關鍵時刻。然而，最新研究顯示，只要戴上Apple Watch，這個魔咒可能不會那麼容易發生。

根據Apple Heart and Movement Study最新分析，配戴Apple Watch的使用者，在一月會穩定提升運動量，且這樣的運動習慣能延續到新的一年之中，幫助用戶跨過「放棄日」。研究彙整約10萬名、為期4年的參與者資料發現，歷經11月與12月佳節運動量下滑後，Apple Watch使用者的每日平均運動分鐘數在1月迅速回升，並持續成長至春季。1月前2周，超過60%的使用者每日運動量較12月平均值增加超過10%；其中近80%的人在1月下半月仍維持增加後的水準，到了2月與3月，更有約90%持續保持較高的運動量。

為了替新年目標再增加誘因，Apple Watch在1月推出「Ring in the New Year」限量版獎章。只要使用者在1月份連續7天完成3個「活動記錄」圓圈，就能把這枚專屬獎章收入囊中。同時，Apple也首度攜手運動社群App《Strava》推出「Quit Quitting」挑戰，Apple Watch用戶只要在1月完成12次運動紀錄，即可在《Strava》app中獲得Apple Watch專屬徽章，透過社群互動進一步放大持續運動的動力。

不只靠獎章激勵，Apple Fitness+也在新的一年端出全新內容，協助使用者把「開始運動」變成「持續運動」。即日起，Fitness+陸續推出多項全新多周課程，包含為期4周的《Make Your Fitness Comeback》，以每周3堂、每堂10分鐘的肌力訓練、HIIT與瑜伽，幫助使用者循序重拾運動節奏；《Build a Yoga Habit in 4 Weeks》則透過快慢交錯的瑜伽流動練習，協助建立穩定的瑜伽習慣。

針對喜歡高效率訓練的族群，《Back-to-Back Strength and HIIT》把10分鐘肌力與10分鐘HIIT無縫接軌，而《Strength Basics in 3 Weeks》則從基礎動作出發，讓新手或回鍋使用者安心踏入肌力訓練。

音樂與故事同樣是Fitness+的重要元素。《焦點之星》系列加入全新訓練內容，搭配KAROL G與Bad Bunny的音樂作品，讓訓練節奏更具感染力；獲獎肯定的《健走趣》也推出新單集，由Penn Badgley、Mel B與Michelle Monaghan分享人生故事，陪伴使用者在健走中找到屬於自己的步調。

Apple Watch與Fitness+服務的完美整合，讓維持運動習慣不再是孤單的意志力鍛鍊，而是情緒價值滿滿的陪伴與支持，不要讓「放棄日」成為新年計劃的終點，快戴上Apple Watch動起來！ Apple Fitness+推出新內容，幫助使用者在2026年開端保持活動力與動力，包括全新的體能訓練節目陣容、「焦點之星」體能訓練，以及《健走趣》的新來賓。圖／Apple提供 1月期間Apple Watch使用者只要連續7天完成3個「活動記錄」圓圈，即可獲得「Ring in the New Year」限量版獎章。圖／Apple提供 Apple Fitness+推出4套全新訓練課程，協助使用者在2026年保持活動並持續投入。圖／Apple提供 《健走趣》全新1季內容將於1月19日正式登場，由Penn Badgley打頭陣，Mel B也將於今年稍晚登場。圖／Apple提供 研究顯示，配戴Apple Watch的參與者能持續維持運動量，且一路延續到「放棄日」之後。圖／Apple提供