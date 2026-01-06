特力屋攜手全家 服務煥新一鍵到家

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
特力集團旗下居家產業領導品牌特力屋與全家便利商店展開策略合作。圖左為特力集團總裁何湯雄、右為全家副營運長李建興。記者林海／攝影
特力集團旗下居家產業領導品牌特力屋與全家便利商店展開策略合作。圖左為特力集團總裁何湯雄、右為全家副營運長李建興。記者林海／攝影

特力集團旗下居家產業領導品牌特力屋與全家便利商店展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，也是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，進行跨界合作。

特力總裁何湯雄表示，此次合作能將特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過4400家全家，結合便利商店高頻流量與專業安裝服務，打造「一站式」居家解決方案，並全面搶攻春節前除舊布新商機。

何湯雄表示，此次合作模式是結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求，對全家而言，則是商品線的延伸，補足超商原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，創造雙方共贏的新零售生態。

何湯雄也說，特力的年輕客群較少，如果可以藉由全家4400家門市增加商品曝光度，因此提高年輕人興趣，對於特力屋來說就是很大的挹注。

何湯雄進一步表示，特力屋在居家修繕的產品領域裡深耕30年，以產品為根，逐漸擴展到服務，滿足各種不同年齡層與生活型態對於居住的需求，透過與全家跨通路合作是多元發展的第一步，未來將持續探索更多跨產業合作機會，攜手不同領域夥伴，滿足消費者對「家」的需求與想像。

何湯雄表示，目前於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，而每年特力屋也還增加5%的自有商品，商品品項會更為豐富。

何湯雄也說，此次與全家策略聯盟後，除了通路以外，包括包租代管、代租代管方面，都可以展開合作。

