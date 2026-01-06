i-dle舒華生日快樂！15句「人間清醒語錄」帶你甩開內耗、拒絕容貌焦慮
1月6日，祝最率真、勇敢定義美的i-dle舒華生日快樂！
舒華的話語中總有一種「清醒」的力量，她從不掩飾真實的自己，更用行動告訴我們：拒絕容貌焦慮、拒絕無效社交，並非孤傲，而是對自我的極度坦承。
15句舒華帥氣發言，獻給每個不想討好世界、只想活在自己心裡的你。人生很短，不需要每一天都正能量，但一定要活得漂亮。記得儲存這份「清醒力量」，給自己，也給需要的親友們，一起活得更舒服自在。
●舒華15句「人間清醒」語錄：
１．不要活在別人的嘴裡，要活在自己的心裡。—i-dle舒華
２．幹嘛一定要社交？如果你一個人很快樂的話，就不需要社交。—i-dle舒華
３．不需要每一天都充滿正能量，偶爾當個懶小狗也可以。—i-dle舒華
４．受傷了就哭，累了就休息，這不代表你軟弱，這代表你也是個人。—i-dle舒華
５．自由不是想幹什麼就幹什麼，而是不想幹什麼的時候，你有權利拒絕。—i-dle舒華
６．你不可能只選快樂這一半，人生本來就是喜怒哀樂一起來。—i-dle舒華
７．如果連自己都不站在自己那邊，那會更辛苦。—i-dle舒華
８．如果你知道自己在做什麼，就不用那麼在意別人怎麼看。—i-dle舒華
９．人生只有一次，為什麼要花時間去在意那些不認識你的人說的話？—i-dle舒華
１０．慢一點也沒關係，只要腳步不停，最重要的，是要有那種讓人刮目相看的自信。—i-dle舒華
１１．我追求的是自然、是原本的自己。雖然這可能不是大眾眼裡的完美，但這是我最舒服的樣子。—i-dle舒華
１２．你們眼裡覺得有瑕疵的樣子，我都覺得很珍貴，這是我要的美。—i-dle舒華
１３．我有我自己的美，不一定要跟大眾的審美一樣。—i-dle舒華
１４．不管別人在背後怎麼說我，我也還是我。我愛我的自然，因為這是我要的。—i-dle舒華
１５．比起做得完美，我更希望我能做得開心。—i-dle舒華
