馬年主題鞋Nike脫韁系列傳遞奔馳感 Converse流蘇馬蹄鐵經典鞋款變身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Run Star Trainer馬年流蘇版。圖／Converse提供
Run Star Trainer馬年流蘇版。圖／Converse提供

駿馬奔騰的形象充滿著速度感，迎接2026馬年新春，Nike以奔騰的駿馬為靈感，推出Nike馬年「脫韁」系列，呼應品牌的競速感；Converse則以「飛馬」意象為靈感，推出馬上「起飛」系列鞋款與服飾。

Nike 2026馬年「脫韁」系列

Nike 2026馬年「脫韁」系列，將馬匹自在奔騰的能量融入圖案與細節設計之中，兼顧跑步、籃球、街舞等多元運動場景，以Nike Pegasus 41領銜，涵蓋Nike Vomero 18、Nike AirForce 1、Nike S.T. Flare等多款鞋型，並同步推出服飾與兒童系列，兒童系列則特別融入傳統窗格元素，為運動服飾注入新春趣味。

系列中最具代表性的Nike Pegasus 41承載著馬年自由馳騁的想像，化為腳下的推動力。鞋墊處「遊牧烏托邦」的圖案與外底配色相互呼應，寓意奔向自由之境肆意奔騰。

Converse馬上「起飛」系列

Converse以「飛馬」意象為靈感，推出馬上「起飛」系列鞋款與服飾。全新系列以金蹄閃耀、流蘇擺動的生動語彙譜寫馬年序曲。馬上「起飛」系列融合了飛馬紋章、馬蹄鐵符號與象徵好運的金線元素，並以洋溢喜慶的「新年紅」強化節日氛圍，流蘇也成為系列中極具辨識度的設計；馬蹄鐵造型呈現於鞋跟與金屬扣件細節，傳遞新年祝願。

馬上「起飛」系列呈現在Converse經典鞋履，推出Chuck 70馬年流蘇版、Run Star Trainer馬年流蘇版，紅白配色充滿活力，還有金色馬蹄D型環設計，連接新年好運。

Chuck 70馬年流蘇版。圖／Converse提供
Chuck 70馬年流蘇版。圖／Converse提供
Nike馬年「脫韁」系列Nike Pegasus 41。圖／Nike提供
Nike馬年「脫韁」系列Nike Pegasus 41。圖／Nike提供
Nike 2026馬年「脫韁」系列運動服飾。圖／Nike提供
Nike 2026馬年「脫韁」系列運動服飾。圖／Nike提供

