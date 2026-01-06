為何台灣比日本貴？金色三麥定價爭議延燒 執行長親上火線說明

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」人氣招牌品項蜂蜜啤酒，順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架，執行長葉冠廷在社群欣喜分享，「這份驕傲，屬於台灣」，並附上貨架上的照片。不料在日本的販售單價，卻引發台灣網友不滿，紛紛留言「台灣買的比較貴，洗勒哈囉」、「549日幣折合台幣109.8元，台灣買一瓶要125元」、「台灣人真盤」。

面對台灣網友的質疑，「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷也親上火線回應：「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。」葉冠廷解釋：「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜。」

「在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」葉冠廷同時指出：「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」

他同時強調，「我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康