快訊

作家朱天文談侯孝賢失智後近況 揭2016年「出現病徵」一幕

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

聽新聞
0:00 / 0:00

為何台灣比日本貴？金色三麥定價爭議延燒 執行長親上火線說明

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，台灣網友看到定價後罵翻天。圖／摘自Threads @ceosunmai 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金色三麥在日本伊勢丹百貨上架，台灣網友看到定價後罵翻天。圖／摘自Threads @ceosunmai 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」人氣招牌品項蜂蜜啤酒，順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架，執行長葉冠廷在社群欣喜分享，「這份驕傲，屬於台灣」，並附上貨架上的照片。不料在日本的販售單價，卻引發台灣網友不滿，紛紛留言「台灣買的比較貴，洗勒哈囉」、「549日幣折合台幣109.8元，台灣買一瓶要125元」、「台灣人真盤」。

面對台灣網友的質疑，「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷也親上火線回應：「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。」葉冠廷解釋：「實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為「看起來比較便宜。」

「在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」葉冠廷同時指出：「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。」

他同時強調，「我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

金色三麥

延伸閱讀

搭頭等艙飛日本拍婚紗！Lulu證實機票是「K董送的」

初漁鐵板燒集團子公司「豐漁貿易」進口日本山椒粉 4項農藥超標遭攔截

宮﨑駿85歲生日快樂：從《魯邦三世》到《蒼鷺與少年》19部經典溫暖我心

MLB／簽下今井達也只是亞洲計畫起步 太空人老闆提到台灣

相關新聞

為何台灣比日本貴？金色三麥定價爭議延燒 執行長親上火線說明

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」人氣招牌品項蜂蜜啤酒，順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架，執行長葉冠廷在社群欣喜分享，...

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

台灣好市多（Costco）宣布調整會員費，結束長達10年的凍漲期，針對會員關心的辦卡與續約時點，好市多台灣區行銷企劃部經...

38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

寒假、春節連假旅遊旺季將至，交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，其中成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，近期因財...

屬馬果粉必收！AirPods Pro 3馬年特別款開賣 買再送限量紅包袋

隨著農曆春節腳步將近，Apple延續生肖限定傳統，宣布即日起於Apple官網及直營店開賣「AirPods Pro 3馬年...

免訂位享星級儀式感！7-ELEVEN 米其林30顆星主廚監製法餐上桌

7-ELEVEN瞄準歲末年終民眾藉由小奢華美食犒賞自己的食飲需求，7-ELEVEN自1月6日起自有鮮食品牌「星級饗宴」攜...

春節圍爐新選擇 高雄洲際酒店推多元化料理

迎接農曆春節，高雄洲際酒店匯聚中式、南洋、日式與義式料理，推出多元化的春節圍爐餐飲選擇，滿足不同家庭型態與聚餐需求。從氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。