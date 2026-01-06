屬馬果粉必收！AirPods Pro 3馬年特別款開賣 買再送限量紅包袋
隨著農曆春節腳步將近，Apple延續生肖限定傳統，宣布即日起於Apple官網及直營店開賣「AirPods Pro 3馬年特別款」，今年的設計靈感源自於傳統馬具配飾中的「紅纓」元素。Apple將此象徵福氣、平安與成功的文化符號，轉化為充電盒上生動精緻的專屬雷射鐫刻印記，讓每天隨身配戴的聆聽好夥伴，增添俏皮氣氛與年節祝福。
除了極具收藏價值的限定外觀，馬年特別款當然也擁有了AirPods Pro 3的強大功能，全新設計透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，搭配新增至5種尺寸的耳塞套，確保了佩戴的穩固與舒適，即便長時間佩戴也不易感到疲勞。在音質表現上，入耳式主動降噪功能，降噪效果較第一代機種提升最高達4倍，能完美隔絕外界喧囂，帶來沈浸式的聆聽體驗。
對於春節有返鄉或出國旅遊計畫的用戶，AirPods Pro 3更是絕佳旅伴。擁有系列史上最持久的電力表現，開啟降噪模式下單次續航達8小時，通透模式更長達10小時，無須將耳機放回充電盒即可應付長途飛行需求。此外，由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」功能，協助用戶輕鬆跨越語言隔閡；而內建的心率監測功能，則能即時追蹤走春或運動時的心率與卡路里消耗，全方位照護健康。
AirPods Pro 3馬年特別款即日起正式開賣，購買還有機會獲得限量特別款紅包袋，數量有限，送完為止。另可享Apple Fitness+與Apple Music免費試用3個月的優惠。不僅為屬馬的民眾提供最應景的專屬配件，更是喜愛收藏特殊雷雕款式的果粉不容錯過的年度單品。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言