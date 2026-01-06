快訊

屬馬果粉必收！AirPods Pro 3馬年特別款開賣 買再送限量紅包袋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
不只充電盒，包裝也有專屬紅色馬年圖騰。圖／Apple提供
不只充電盒，包裝也有專屬紅色馬年圖騰。圖／Apple提供

隨著農曆春節腳步將近，Apple延續生肖限定傳統，宣布即日起於Apple官網及直營店開賣「AirPods Pro 3馬年特別款」，今年的設計靈感源自於傳統馬具配飾中的「紅纓」元素。Apple將此象徵福氣、平安與成功的文化符號，轉化為充電盒上生動精緻的專屬雷射鐫刻印記，讓每天隨身配戴的聆聽好夥伴，增添俏皮氣氛與年節祝福。

除了極具收藏價值的限定外觀，馬年特別款當然也擁有了AirPods Pro 3的強大功能，全新設計透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，搭配新增至5種尺寸的耳塞套，確保了佩戴的穩固與舒適，即便長時間佩戴也不易感到疲勞。在音質表現上，入耳式主動降噪功能，降噪效果較第一代機種提升最高達4倍，能完美隔絕外界喧囂，帶來沈浸式的聆聽體驗。

對於春節有返鄉或出國旅遊計畫的用戶，AirPods Pro 3更是絕佳旅伴。擁有系列史上最持久的電力表現，開啟降噪模式下單次續航達8小時，通透模式更長達10小時，無須將耳機放回充電盒即可應付長途飛行需求。此外，由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」功能，協助用戶輕鬆跨越語言隔閡；而內建的心率監測功能，則能即時追蹤走春或運動時的心率與卡路里消耗，全方位照護健康。

AirPods Pro 3馬年特別款即日起正式開賣，購買還有機會獲得限量特別款紅包袋，數量有限，送完為止。另可享Apple Fitness+與Apple Music免費試用3個月的優惠。不僅為屬馬的民眾提供最應景的專屬配件，更是喜愛收藏特殊雷雕款式的果粉不容錯過的年度單品。

AirPods Pro 3透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，讓更多用戶獲得更舒適穩定的佩戴體驗。圖／Apple提供
AirPods Pro 3透過強化耳內穩定結構、擴大貼合面積，讓更多用戶獲得更舒適穩定的佩戴體驗。圖／Apple提供
AirPods Pro 3馬年特別款充電盒上有可愛的馬年鐫刻圖騰。圖／Apple提供
AirPods Pro 3馬年特別款充電盒上有可愛的馬年鐫刻圖騰。圖／Apple提供
購買AirPods Pro 3馬年特別款有機會獲得限量特別款紅包袋。圖／Apple提供
購買AirPods Pro 3馬年特別款有機會獲得限量特別款紅包袋。圖／Apple提供
AirPods Pro 3馬年特別款，建議售價7,490元。圖／Apple提供
AirPods Pro 3馬年特別款，建議售價7,490元。圖／Apple提供

