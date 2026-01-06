台灣好市多年費漲！他想赴日辦會員「省450」 內行揭3狀況：未必划算
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多宣布要調整年費，除了黑鑽卡維持3000元，其他卡別均調整至1500元。但他發現日本的好市多會費僅約台幣1千出頭，詢問大家是否要去日本加入好市多會員？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣好市多宣布在4月1日要調漲會費，一般會員使用的金星主卡從1350元調至1500元，商業主卡從1150元調至1500元，商業副卡也由900元調至1500元。他觀察到日本好市多的會費為5280日幣，約台幣1056元，好奇發問「既然好市多會員是全球通用，是否要去日本加入會員呢？」。
貼文一出後，不少網友都表示「為何台灣總是有台灣的玩法，真是想不明白」、「台灣除了薪水低，沒有任何東西是比國外便宜」、「三流國家薪水，一流國家物價」、「薪水沒比人家多，什麼東西都比人家貴」、「營收也全球最高，阿不知道為啥會費最貴」、「台灣奧客愛濫用退貨機制所以漲價的吧」、「有沒有可能人台灣人太愛玩退貨呢」。
國外辦好市多會員 內行直指3缺點
不過，也有內行網友指出，去日本辦好市多會員有3大問題，回應「第一，若日本卡過期，必須飛回日本或透過日本官網（需日本地址/電話）續約，台灣櫃檯無法進行跨國作業；第二，台灣的『線上購物』與『加油站』對外籍卡相容性不佳，常發生無法綁定或無法感應回饋的問題；第三，台灣會員配合富邦聯名卡有2%回饋，日本卡在台消費可能被視為一般卡片，損失的『好多金』往往超過450元的價差」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言