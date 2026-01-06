台灣好市多年費漲！他想赴日辦會員「省450」 內行揭3狀況：未必划算

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期好市多宣布要調整年費，除了黑鑽卡維持3000元，其他卡別均調整至1500元。但他發現日本的好市多會費僅約台幣1千出頭，詢問大家是否要去日本加入好市多會員？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣好市多宣布在4月1日要調漲會費，一般會員使用的金星主卡從1350元調至1500元，商業主卡從1150元調至1500元，商業副卡也由900元調至1500元。他觀察到日本好市多的會費為5280日幣，約台幣1056元，好奇發問「既然好市多會員是全球通用，是否要去日本加入會員呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「為何台灣總是有台灣的玩法，真是想不明白」、「台灣除了薪水低，沒有任何東西是比國外便宜」、「三流國家薪水，一流國家物價」、「薪水沒比人家多，什麼東西都比人家貴」、「營收也全球最高，阿不知道為啥會費最貴」、「台灣奧客愛濫用退貨機制所以漲價的吧」、「有沒有可能人台灣人太愛玩退貨呢」。

國外辦好市多會員 內行直指3缺點

不過，也有內行網友指出，去日本辦好市多會員有3大問題，回應「第一，若日本卡過期，必須飛回日本或透過日本官網（需日本地址/電話）續約，台灣櫃檯無法進行跨國作業；第二，台灣的『線上購物』與『加油站』對外籍卡相容性不佳，常發生無法綁定或無法感應回饋的問題；第三，台灣會員配合富邦聯名卡有2%回饋，日本卡在台消費可能被視為一般卡片，損失的『好多金』往往超過450元的價差」。