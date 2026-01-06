春節圍爐新選擇 高雄洲際酒店推多元化料理
迎接農曆春節，高雄洲際酒店匯聚中式、南洋、日式與義式料理，推出多元化的春節圍爐餐飲選擇，滿足不同家庭型態與聚餐需求。從氣派的除夕桌宴、多人分享套餐、春節限定自助餐，到節慶外帶年菜，讓賓客無論內用或外帶，都能輕鬆規劃專屬的團圓饗宴。
其中，湛露中餐廳特別推出限量 10 組、僅限外帶的節慶主打年菜 「馬韻盈門盆菜」，以深厚文化意涵與頂級食材，為春節圍爐餐桌增添別具象徵性的亮點。
高雄洲際酒店指出，盆菜（Poon Choi）起源於南宋末年，相傳宋帝南遷廣東時，村民因器皿不足，將各家珍饈層層堆疊於大木盆中奉上，象徵「團團圓圓」、「盆滿鉢滿」，成為華人節慶中極具代表性的團圓料理。
本次由湛露中餐廳 張守誠主廚 領軍打造「馬韻盈門盆菜」，嚴選上湯吉品鮑魚、花膠筒、刺參、鵝掌、干貝等珍饈海味，並搭配豬腳、櫻桃鴨與黑羽正土雞，依口感與風味層次細膩鋪排、層層堆疊，完整封存食材精華，寓意新年圓滿富足、福氣盈門。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言