春節圍爐新選擇 高雄洲際酒店推多元化料理

迎接農曆春節，高雄洲際酒店匯聚中式、南洋、日式與義式料理，推出多元化的春節圍爐餐飲選擇，滿足不同家庭型態與聚餐需求。從氣派的除夕桌宴、多人分享套餐、春節限定自助餐，到節慶外帶年菜，讓賓客無論內用或外帶，都能輕鬆規劃專屬的團圓饗宴。

其中，湛露中餐廳特別推出限量 10 組、僅限外帶的節慶主打年菜 「馬韻盈門盆菜」，以深厚文化意涵與頂級食材，為春節圍爐餐桌增添別具象徵性的亮點。

高雄洲際酒店指出，盆菜（Poon Choi）起源於南宋末年，相傳宋帝南遷廣東時，村民因器皿不足，將各家珍饈層層堆疊於大木盆中奉上，象徵「團團圓圓」、「盆滿鉢滿」，成為華人節慶中極具代表性的團圓料理。

本次由湛露中餐廳 張守誠主廚 領軍打造「馬韻盈門盆菜」，嚴選上湯吉品鮑魚、花膠筒、刺參、鵝掌、干貝等珍饈海味，並搭配豬腳、櫻桃鴨與黑羽正土雞，依口感與風味層次細膩鋪排、層層堆疊，完整封存食材精華，寓意新年圓滿富足、福氣盈門。