快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

初漁鐵板燒集團子公司「豐漁貿易」進口日本山椒粉 4項農藥超標遭攔截

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
豊漁貿易有限公司進口一批日本山椒粉，被驗出4種農藥超標，被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
豊漁貿易有限公司進口一批日本山椒粉，被驗出4種農藥超標，被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今公布本周邊境查驗不合格品項，包括蔬果、餐飲器具及調味料等，共揪出22批違規項目，在邊境攔截。旗下有「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」等知名品牌的豐漁餐飲集團，子公司豊漁貿易有限公司進口一批日本山椒粉，被驗出4種農藥超標，被要求退運或銷毀。另，3家不同業者自日本輸入的鮮草莓，也因農藥違規遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，豊漁貿易有限公司自日本進口一批山椒粉，被檢出農藥亞滅培0.54ppm、克凡派4.18ppm、克收欣12.91ppm，均超過法規容許值，另檢出不得檢出的農藥滅大松0.13ppm，共計4種農藥違規，食藥署要求這批山椒粉全數退運或銷毀，並針對該業者在邊境抽驗的比率調升為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。

6批分別由3家業者輸入的日本鮮草莓被檢出農藥違規，合計重量高達3382公斤，需退運或銷毀。劉芳銘說，2批由上佳水果有限公司報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，3批由青禾農產有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08 ppm至0.11ppm，1批由洋珍國際有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出農藥賽芬蟎5.0ppm，均超過法規容許值。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從114年6月29日至114年12月29日止，受理日本的鮮草莓，報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比率為100%。

2批由業者台灣侍酒魂有限公司報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌超標，被要求退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對這家公司在邊境抽驗比率，從加強抽批調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。

6批分別由3家業者輸入的日本鮮草莓被檢出農藥違規，合計重量高達3382公斤。圖／食藥署提供
6批分別由3家業者輸入的日本鮮草莓被檢出農藥違規，合計重量高達3382公斤。圖／食藥署提供

延伸閱讀

宮﨑駿85歲生日快樂：從《魯邦三世》到《蒼鷺與少年》19部經典溫暖我心

各罰3萬元！ 台北車站「彌生軒」、基隆碼頭「泰舍」飲料腸桿菌超標

日本進口草莓又被抓包農藥殘留違規 邊境攔下

麥味登母公司「揚秦國際」 進口馬來西亞辣椒 邊境驗出致癌農藥

相關新聞

為何台灣比日本貴？金色三麥定價爭議延燒 執行長親上火線說明

台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI金色三麥」人氣招牌品項蜂蜜啤酒，順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架，執行長葉冠廷在社群欣喜分享，...

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

台灣好市多（Costco）宣布調整會員費，結束長達10年的凍漲期，針對會員關心的辦卡與續約時點，好市多台灣區行銷企劃部經...

38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

寒假、春節連假旅遊旺季將至，交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，其中成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，近期因財...

屬馬果粉必收！AirPods Pro 3馬年特別款開賣 買再送限量紅包袋

隨著農曆春節腳步將近，Apple延續生肖限定傳統，宣布即日起於Apple官網及直營店開賣「AirPods Pro 3馬年...

免訂位享星級儀式感！7-ELEVEN 米其林30顆星主廚監製法餐上桌

7-ELEVEN瞄準歲末年終民眾藉由小奢華美食犒賞自己的食飲需求，7-ELEVEN自1月6日起自有鮮食品牌「星級饗宴」攜...

春節圍爐新選擇 高雄洲際酒店推多元化料理

迎接農曆春節，高雄洲際酒店匯聚中式、南洋、日式與義式料理，推出多元化的春節圍爐餐飲選擇，滿足不同家庭型態與聚餐需求。從氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。