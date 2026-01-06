初漁鐵板燒集團子公司「豐漁貿易」進口日本山椒粉 4項農藥超標遭攔截

衛福部食藥署今公布本周邊境查驗不合格品項，包括蔬果、餐飲器具及調味料等，共揪出22批違規項目，在邊境攔截。旗下有「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」等知名品牌的豐漁餐飲集團，子公司豊漁貿易有限公司進口一批日本山椒粉，被驗出4種農藥超標，被要求退運或銷毀。另，3家不同業者自日本輸入的鮮草莓，也因農藥違規遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，豊漁貿易有限公司自日本進口一批山椒粉，被檢出農藥亞滅培0.54ppm、克凡派4.18ppm、克收欣12.91ppm，均超過法規容許值，另檢出不得檢出的農藥滅大松0.13ppm，共計4種農藥違規，食藥署要求這批山椒粉全數退運或銷毀，並針對該業者在邊境抽驗的比率調升為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。

6批分別由3家業者輸入的日本鮮草莓被檢出農藥違規，合計重量高達3382公斤，需退運或銷毀。劉芳銘說，2批由上佳水果有限公司報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，3批由青禾農產有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08 ppm至0.11ppm，1批由洋珍國際有限公司報驗的日本鮮草莓，檢出農藥賽芬蟎5.0ppm，均超過法規容許值。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，從114年6月29日至114年12月29日止，受理日本的鮮草莓，報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比率為100%。

2批由業者台灣侍酒魂有限公司報驗的法國乾酪，檢出大腸桿菌超標，被要求退運或銷毀。劉芳銘說，食藥署針對這家公司在邊境抽驗比率，從加強抽批調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。 6批分別由3家業者輸入的日本鮮草莓被檢出農藥違規，合計重量高達3382公斤。圖／食藥署提供