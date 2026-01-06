好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

台灣好市多（Costco）宣布調整會員費，結束長達10年的凍漲期，針對會員關心的辦卡與續約時點，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉說明，在4月1日新制上路前，無論是既有會員續約或新會員申辦，皆仍適用原會員費率；待隔年續約時，才會依新會員費標準收費。也就是說，4月前完成續約或入會者，當年度不受此次調漲影響。

台灣好市多（Costco）將自4月1日起正式實施新費率。其中，金星會員年費由1,350元調整為1,500元，商業會員年費由1,150元調整為1,500元，商業副卡則由900元調整為1,500元；黑鑽會員年費則維持3,000元不變，4月1日正式實施。好市多同時強調，調整會員費後，將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢。

消息引爆會員討論，有會員試算調整後「每月增加不到13元」，認為漲幅低於預期；也有會員留意到4月前完成續約或申辦仍適用原會員費率，且明年才會依新制收費，因而選擇提前辦理。另因黑鑽會員費率維持不變，也有會員評估一般會員與黑鑽會員費價差相對縮小，加上可享消費回饋，考量每年消費額度不低轉而評估升級黑鑽卡的可行性。