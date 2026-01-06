38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

寒假、春節連假旅遊旺季將至，交通部觀光署公布旅行社勒令停業名單，其中成立38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，近期因財務出現異常狀況，遭勒令停業3個月，觀光署提醒消費者，安排國內外旅遊行程時務必留意旅行社經營狀況及最新公告，以保障自身權益，避免行程受影響。

觀光署近期公布的旅行業勒令停業名單中，台中老字號旅行社「草屯旅行社」因財務狀況異常，顯示公司財務有困難，已無法履行契約責任，觀光署依消費者保護法第36及第38條規定，自即日起停止經營旅行業務3個月，以保護消費者權益。

觀光署表示，草屯旅行社因財務異常而遭扣押旅行業保證金，扣押執行機關為法務部行政執行署台中分署，目前正處於扣押執行階段，提醒旅行業若無法履行契約，消費者可依相關法律規定保障自身權益，安排國內外旅遊行程時務必留意旅行社經營狀況及最新公告，避免因業者停業而影響假期行程。

草屯旅行社1988年成立，迄今已有38年歷史，為台中地區具規模的老牌旅行社，資本額約600萬元，過去承辦行程除國內如澎湖等熱門景點，國外承辦行程也涵蓋日本北海道、日本四國、南韓釜山、泰國曼谷、奧地利與捷克、越南富國島等地，有豐富的出團經驗。