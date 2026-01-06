聽新聞
最多貴15元！路易莎「90種品項」調漲 限時寄杯享85折
皮包變薄了！因應成本上升，連鎖咖啡「路易莎」宣佈自1月6日起調漲大部分產品售價，部份產品調漲最高幅度達15元，大部分漲幅為5元，估計約90種品項受到影響。同時路易莎也推出9款飲品的早鳥優惠與限時寄杯優惠。
路易莎此次調漲約90種品項售價，大多數漲幅為5元。例如「美式黑咖啡」由55元漲為60元、「莊園拿鐵」由85元調整為90元、「莊園級美式咖啡（中）」由65元漲為70元。另外「英式紅茶」調漲10元，少數飲品則調漲15元。
除了調整菜單之外，1月6日到1月9日，路易莎推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠（寄杯需同品項、同規格，超越精品與手沖系列不適用），另外每日11:00前，9款指定飲品可享「現折5元」優惠，品項包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶。
此外，路易莎全面更新超值早餐派對內容，共推出6款人氣品項，包括法式花生巧克力吐司、鮪魚歐姆蛋堡、火腿蛋鬆餅堡、麥香火腿玉米蛋磚壓、法式培根蔬菜三明治、麥香青醬燻雞磚壓，搭配中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，每套75元起，加價1元可升級中杯美式。
