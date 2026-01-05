快訊

桃園中埔國小前轎車暴衝 6騎士遭撞倒地3人送醫

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持一個中國

聽新聞
0:00 / 0:00

達美樂×美樂蒂「5款超萌週邊」只送不賣！聯名包裝、主題店限定登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂攜手三麗鷗人氣角色美樂蒂，推出聯名包裝與多款週邊。圖／達美樂提供
達美樂攜手三麗鷗人氣角色美樂蒂，推出聯名包裝與多款週邊。圖／達美樂提供

連鎖比薩「達美樂」今年聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，施展「歡樂兔給樂」變身魔法，推出限定款聯名比薩盒，還有「閃耀迷你招牌燈」、「翻轉魔法包」等5款聯名小物同步登場，讓粉絲將滿滿的療癒感帶回家。

達美樂此次將美樂蒂的可愛身影躍上大披薩盒，打造限量款聯名包裝，能夠看見美樂蒂巧妙融合達美樂元素，創造出超萌魅力。活動期間購買任一大披薩或聯名套餐，便能收下美樂蒂限定披薩盒款。

同時達美樂並推出5款聯名小物。其中「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」共有圓、方與桌上立牌等3種造型，圖案包括美樂蒂擁抱起司火山披薩、美樂蒂打電話訂購披薩，美樂蒂及朋友一起分享披薩的不同畫面。另外還有2款美樂蒂翻轉魔法包，當中「魔法披薩翻轉包」可讓美樂蒂一秒翻轉為達美樂披薩，可作為造型掛飾或零錢包；「幸運骰子購物袋」則可從達美樂骰子造型掛飾取出美樂蒂購物袋，輕巧又實用。

即日起至2月22日期間，達美樂推出「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩1個、香烤雞條5條、1.25L大可樂，並贈送「美樂蒂閃耀迷你招牌燈盲盒」，每套499元；1月12日至2月22日，則推出「翻轉魔法套餐」，內含精選系列火山大披薩1個、經典系列小披薩1個、蝴蝶酥3個，並贈送「美樂蒂翻轉魔法包盲盒」，每套999元。聯名套餐數量有限，售完為止。

即日起至4月12日，達美樂於「內湖店」打造期間限定美樂蒂門市，透過滿版打卡牆與特色窗貼營造夢幻場景，讓粉絲走進美樂蒂的世界，親身感受被美樂蒂可愛萌力包圍的氛圍。

達美樂攜手美樂蒂，打造5款聯名小物。圖／達美樂提供
達美樂攜手美樂蒂，打造5款聯名小物。圖／達美樂提供
達美樂披薩「內湖店」限時打造美樂蒂主題門市，適合粉絲打卡拍照。圖／達美樂提供
達美樂披薩「內湖店」限時打造美樂蒂主題門市，適合粉絲打卡拍照。圖／達美樂提供
美樂蒂翻轉魔法包盲盒。圖／達美樂提供
美樂蒂翻轉魔法包盲盒。圖／達美樂提供
夢幻閃耀套餐，每套499元。圖／達美樂提供
夢幻閃耀套餐，每套499元。圖／達美樂提供
達美樂推出美樂蒂限量聯名閃耀迷你招牌燈盲盒，共有三款造型。圖／達美樂提供
達美樂推出美樂蒂限量聯名閃耀迷你招牌燈盲盒，共有三款造型。圖／達美樂提供
翻轉魔法套餐，每套999元。圖／達美樂提供
翻轉魔法套餐，每套999元。圖／達美樂提供

披薩 達美樂 套餐

延伸閱讀

跨年爆單等不到披薩！ 民眾苦等2~4小時氣炸 必勝客道歉了：將優化流程

必勝客披薩跨年夜訂單超時...等逾2小時 消保官：已違約可取消或索償

2026跨年開趴必看！ 全台10大「跨年速食美食優惠」火力全開 炸雞買1送1、披薩買大送大、指定套餐再抽日本來回機票

有人收烤雞、有人收披薩 好市多老會員感謝活動曝光

相關新聞

達美樂×美樂蒂「5款超萌週邊」只送不賣！聯名包裝、主題店限定登場

連鎖比薩「達美樂」今年聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，施展「歡樂兔給樂」變身魔法，推出限定款聯名比薩盒，還有「閃耀迷你招牌...

路易莎咖啡1月6日寄杯85折 大部分餐飲調漲5元 

路易莎咖啡迎接新的一年，自1月6日到1月9日推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠(寄杯需同品項、同規格，超越精品與...

咖啡可續杯！貓下去「民生早午餐」滿滿懷舊美式風 炸雞、牛排當早餐

台北人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，以飯店早餐結合美式日常...

飛馬奔騰向前迎2026丙午年 Tiffany搶先推出限定版粉紅色Knot迷你鑰匙

迎接即將到來的2026丙午馬年，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）結合充滿想像力的飛馬...

日本可以用Apple Pay嗎？ 日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

很多台灣民眾喜歡去日本旅遊，不少人發現相當多地方使用信用卡或電子支付很方便，西瓜卡 (Suica)等交通卡放在iphon...

蜷川實花展與全家便利商店合作 打造絢爛絕美花影限定杯身、杯套 1月7日全台上市

將在下週末（1/17）華山登場，日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花睽違10年在台舉辦的全新大型個展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，現正如火如荼佈展中。為了迎接2026年全新開始及這場絢爛動人的藝術盛宴即將開展，全家便利商店Let's Café、Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，宣布將於1月7日搶先推出最符合新年氛圍的絕美花影限定杯身及杯套，把蜷川實花最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品躍上杯身，讓消費者在品嘗咖啡與茶飲的同時，也能感受蜷川實花眼中繽紛又炫爛的世界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。