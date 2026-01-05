達美樂×美樂蒂「5款超萌週邊」只送不賣！聯名包裝、主題店限定登場
連鎖比薩「達美樂」今年聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」，施展「歡樂兔給樂」變身魔法，推出限定款聯名比薩盒，還有「閃耀迷你招牌燈」、「翻轉魔法包」等5款聯名小物同步登場，讓粉絲將滿滿的療癒感帶回家。
達美樂此次將美樂蒂的可愛身影躍上大披薩盒，打造限量款聯名包裝，能夠看見美樂蒂巧妙融合達美樂元素，創造出超萌魅力。活動期間購買任一大披薩或聯名套餐，便能收下美樂蒂限定披薩盒款。
同時達美樂並推出5款聯名小物。其中「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」共有圓、方與桌上立牌等3種造型，圖案包括美樂蒂擁抱起司火山披薩、美樂蒂打電話訂購披薩，美樂蒂及朋友一起分享披薩的不同畫面。另外還有2款美樂蒂翻轉魔法包，當中「魔法披薩翻轉包」可讓美樂蒂一秒翻轉為達美樂披薩，可作為造型掛飾或零錢包；「幸運骰子購物袋」則可從達美樂骰子造型掛飾取出美樂蒂購物袋，輕巧又實用。
即日起至2月22日期間，達美樂推出「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩1個、香烤雞條5條、1.25L大可樂，並贈送「美樂蒂閃耀迷你招牌燈盲盒」，每套499元；1月12日至2月22日，則推出「翻轉魔法套餐」，內含精選系列火山大披薩1個、經典系列小披薩1個、蝴蝶酥3個，並贈送「美樂蒂翻轉魔法包盲盒」，每套999元。聯名套餐數量有限，售完為止。
即日起至4月12日，達美樂於「內湖店」打造期間限定美樂蒂門市，透過滿版打卡牆與特色窗貼營造夢幻場景，讓粉絲走進美樂蒂的世界，親身感受被美樂蒂可愛萌力包圍的氛圍。
