路易莎咖啡1月6日寄杯85折 大部分餐飲調漲5元 

路易莎咖啡迎接新的一年，自1月6日到1月9日推出寄杯優惠活動，凡寄5杯即可享85折優惠(寄杯需同品項、同規格，超越精品與手沖系列不適用)，同時因應原料、工資及水電等營運成本大幅上升，大部分飲品與餐食微幅調漲5元，亦同步規劃一系列限時優惠活動回饋消費者。

路易莎推出排行榜最熱銷的9種飲品早鳥優惠，每日11:00前，指定品項可享現折5元回饋。

優惠品項涵蓋經典咖啡與人氣茶飲，包括咖啡拿鐵、卡布奇諾、莊園美式、莊園拿鐵、路易莎特調咖啡、美式黑咖啡，以及錫蘭紅茶、薰香綠茶與黑糖雪點奶茶，無論偏好濃郁咖啡或清爽茶飲，都能輕鬆選擇適合自己的晨間良伴。

超值早餐派對升級75元起 打造超高CP值早晨組合

路易莎持續優化早餐餐食選擇，全面更新超值早餐派對內容，75元起即可享有多款豐富組合，皆附中杯錫蘭紅茶或中杯薰香綠茶，另可加1元升級中杯美式，提供消費者美好的晨間用餐選擇。本次早餐派對共推出六款人氣品項，包括法式花生巧克力吐司與鮪魚歐姆蛋堡，滿足喜愛輕食與蛋白質補給的族群；火腿蛋鬆餅堡與麥香火腿玉米蛋磚壓，提供口感紮實、層次豐富的選擇；法式培根蔬菜三明治與麥香青醬燻雞磚壓，則兼顧蔬菜比例與風味平衡，讓消費者依照個人口味自由搭配，開啟充滿活力的一天。