咖啡可續杯！貓下去「民生早午餐」滿滿懷舊美式風 炸雞、牛排當早餐

台北人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，以飯店早餐結合美式日常用餐情境與氛圍，推出「整天可以吃的經典早餐盤」、「美式大鬆餅」、「青醬雞肉麵」等一系列料理，並結合蜷尾家、全統西點麵包、St.1 Cafe' 一街咖啡等多個品牌的元素，提供豐富的料理組合，預計將於1月6日正式試營運。

「民生早午餐 by 貓下去」所在的大樓，樓下為台灣首間麥當勞與台灣首家茹絲葵牛排館，過去也匯聚TGI FRIDAYS、Chili's、Trader Vic's等餐廳，堪稱台灣現代美式西餐的發源地。延續充滿故事的時代感，品牌識別系統由台灣創意團隊「Bito」領銜設計，以美式招牌風格與帶有懷舊感的色彩出發，營造出早午餐的氛圍。另外由「本事空間製作所」操刀空間，透過既存物件融合當代西餐場景的設計語彙，將彩繪玻璃吊燈、卡座沙發、弧形燈箱等元素，融入溫潤柔和的場域之中，並加入呼應窗景的天空燈片、老師傅手繪畫作等細節點綴。

餐點部份，民生早午餐秉持「Naked But Good」的品牌精神，重新詮釋美式早餐的經典元素。「整天可以吃的經典早餐盤」涵括培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬，其中蛋類選項就包含荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有蛋餅，為美式文化帶來台式趣味，每份580元。同時店內也提供「每日新鮮水果盤與優格醬」、「酪梨醬凱薩沙拉」等多款沙拉，每份320元起，另有「起司漢堡」、「俱樂部總匯三明治」等選項，均為360元。

同時店內也提供「貓下去肉丸子炸蛋與熱蔬菜」，還有使用特製麵條烹煮的多款義大利麵，包括「青醬雞肉麵」、「拿坡里肉醬麵」、「蕃茄菠菜蘑菇麵」，每份380元起。其他菜色則有「烤牛小排和玉米」、「民生炸雞」、「大蒜薯條」、「煎烤豬肉卷與綠色蔬菜」，還有大人小孩都喜歡的「美式大鬆餅」，滿足不同客群的喜好。

點心及飲品的品項，民生早午餐特聘台南「蜷尾家」監修霜淇淋品項，提供原味、草莓、巧克力等多種口味霜淇淋。麵包則精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」招牌商品，包括草莓煉乳土司、奶油餐包、鹽可頌、德國結等品項，採現選現烤供應。咖啡豆則使用台南「St.1 Cafe' 一街咖啡」獨家配方豆，提供全天都可「免費續杯」的美式咖啡。藉由美式且老派的服務精神，帶來滿滿的安全感與滿足感。

【民生早午餐 by 貓下去】 地址：台北市松山區民生東路三段135號7樓

拿坡里肉醬麵，420元。記者陳睿中／攝影

店內麵包精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」招牌商品。記者陳睿中／攝影

在民生早午餐，可以實現吃炸雞配咖啡的早午餐時光。記者陳睿中／攝影

全店透過既存物件融合當代西餐場景的設計語彙，打造出溫潤柔和的用餐場域。圖／貓下去提供

奶油炒菇，320元。記者陳睿中／攝影

每日新鮮水果盤與優格醬，每份320元。記者陳睿中／攝影

俱樂部總匯三明治，360元。記者陳睿中／攝影

烤牛排與玉米，820元。記者陳睿中／攝影

整天可以吃的經典早餐盤，580元。記者陳睿中／攝影

充滿復古情調的卡座沙發與彩繪玻璃吊燈，營造出時代懷舊感。圖／貓下去提供

人氣餐酒館「貓下去」打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，提供豐富的美式早午餐。記者陳睿中／攝影

美式大鬆餅。記者陳睿中／攝影

紅酒牛肉焗烤飯，550元。記者陳睿中／攝影

帶有台式風情的脆皮蛋餅。記者陳睿中／攝影