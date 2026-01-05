快訊

咖啡可續杯！貓下去「民生早午餐」滿滿懷舊美式風 炸雞、牛排當早餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
民生早午餐擁有大片窗景與呼應窗景的天空燈片。記者陳睿中／攝影
民生早午餐擁有大片窗景與呼應窗景的天空燈片。記者陳睿中／攝影

台北人氣餐酒館「貓下去敦北俱樂部」接手双聖美式餐廳舊址，打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，以飯店早餐結合美式日常用餐情境與氛圍，推出「整天可以吃的經典早餐盤」、「美式大鬆餅」、「青醬雞肉麵」等一系列料理，並結合蜷尾家、全統西點麵包、St.1 Cafe' 一街咖啡等多個品牌的元素，提供豐富的料理組合，預計將於1月6日正式試營運。

「民生早午餐 by 貓下去」所在的大樓，樓下為台灣首間麥當勞與台灣首家茹絲葵牛排館，過去也匯聚TGI FRIDAYS、Chili's、Trader Vic's等餐廳，堪稱台灣現代美式西餐的發源地。延續充滿故事的時代感，品牌識別系統由台灣創意團隊「Bito」領銜設計，以美式招牌風格與帶有懷舊感的色彩出發，營造出早午餐的氛圍。另外由「本事空間製作所」操刀空間，透過既存物件融合當代西餐場景的設計語彙，將彩繪玻璃吊燈、卡座沙發、弧形燈箱等元素，融入溫潤柔和的場域之中，並加入呼應窗景的天空燈片、老師傅手繪畫作等細節點綴。

餐點部份，民生早午餐秉持「Naked But Good」的品牌精神，重新詮釋美式早餐的經典元素。「整天可以吃的經典早餐盤」涵括培根、蛋、沙拉、薯餅與特製沾醬，其中蛋類選項就包含荷包蛋、炒蛋、蛋捲、還有蛋餅，為美式文化帶來台式趣味，每份580元。同時店內也提供「每日新鮮水果盤與優格醬」、「酪梨醬凱薩沙拉」等多款沙拉，每份320元起，另有「起司漢堡」、「俱樂部總匯三明治」等選項，均為360元。

同時店內也提供「貓下去肉丸子炸蛋與熱蔬菜」，還有使用特製麵條烹煮的多款義大利麵，包括「青醬雞肉麵」、「拿坡里肉醬麵」、「蕃茄菠菜蘑菇麵」，每份380元起。其他菜色則有「烤牛小排和玉米」、「民生炸雞」、「大蒜薯條」、「煎烤豬肉卷與綠色蔬菜」，還有大人小孩都喜歡的「美式大鬆餅」，滿足不同客群的喜好。

點心及飲品的品項，民生早午餐特聘台南「蜷尾家」監修霜淇淋品項，提供原味、草莓、巧克力等多種口味霜淇淋。麵包則精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」招牌商品，包括草莓煉乳土司、奶油餐包、鹽可頌、德國結等品項，採現選現烤供應。咖啡豆則使用台南「St.1 Cafe' 一街咖啡」獨家配方豆，提供全天都可「免費續杯」的美式咖啡。藉由美式且老派的服務精神，帶來滿滿的安全感與滿足感。

【民生早午餐 by 貓下去】

地址：台北市松山區民生東路三段135號7樓

拿坡里肉醬麵，420元。記者陳睿中／攝影
拿坡里肉醬麵，420元。記者陳睿中／攝影
店內麵包精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」招牌商品。記者陳睿中／攝影
店內麵包精選台北天母40年老字號「全統西點麵包」招牌商品。記者陳睿中／攝影
在民生早午餐，可以實現吃炸雞配咖啡的早午餐時光。記者陳睿中／攝影
在民生早午餐，可以實現吃炸雞配咖啡的早午餐時光。記者陳睿中／攝影
全店透過既存物件融合當代西餐場景的設計語彙，打造出溫潤柔和的用餐場域。圖／貓下去提供
全店透過既存物件融合當代西餐場景的設計語彙，打造出溫潤柔和的用餐場域。圖／貓下去提供
奶油炒菇，320元。記者陳睿中／攝影
奶油炒菇，320元。記者陳睿中／攝影
每日新鮮水果盤與優格醬，每份320元。記者陳睿中／攝影
每日新鮮水果盤與優格醬，每份320元。記者陳睿中／攝影
俱樂部總匯三明治，360元。記者陳睿中／攝影
俱樂部總匯三明治，360元。記者陳睿中／攝影
烤牛排與玉米，820元。記者陳睿中／攝影
烤牛排與玉米，820元。記者陳睿中／攝影
整天可以吃的經典早餐盤，580元。記者陳睿中／攝影
整天可以吃的經典早餐盤，580元。記者陳睿中／攝影
充滿復古情調的卡座沙發與彩繪玻璃吊燈，營造出時代懷舊感。圖／貓下去提供
充滿復古情調的卡座沙發與彩繪玻璃吊燈，營造出時代懷舊感。圖／貓下去提供
人氣餐酒館「貓下去」打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，提供豐富的美式早午餐。記者陳睿中／攝影
人氣餐酒館「貓下去」打造全新品牌「民生早午餐 by 貓下去」，提供豐富的美式早午餐。記者陳睿中／攝影
美式大鬆餅。記者陳睿中／攝影
美式大鬆餅。記者陳睿中／攝影
紅酒牛肉焗烤飯，550元。記者陳睿中／攝影
紅酒牛肉焗烤飯，550元。記者陳睿中／攝影
帶有台式風情的脆皮蛋餅。記者陳睿中／攝影
帶有台式風情的脆皮蛋餅。記者陳睿中／攝影

咖啡豆 早餐 品牌

