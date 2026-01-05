飛馬奔騰向前迎2026丙午年 Tiffany搶先推出限定版粉紅色Knot迷你鑰匙

迎接即將到來的2026丙午馬年，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）結合充滿想像力的飛馬（Pegasus）意象和品牌標誌性珠寶系列，打造全新農曆新年形象，並針對這個天干地支均為火的「赤馬」年打造全新Tiffany Knot迷你鑰匙粉紅剛玉鏈墜，以柔美的粉紅色調象徵喜悅、希望與嶄新可能，為新一年揭開序幕。

飛馬同時展現力量與空靈優雅，是持續前行的動能象徵與美好期許，其靈感源自一件在Tiffany高級珠寶暨珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille創意指導下誕生的胸針，以摩登的美學與工藝重新演繹傳奇設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）的藝術語彙。形象結合靈感源自1889年典藏設計的Tiffany Knot系列、體現蛻變力量的Tiffany HardWear 系列、象徵無限可能的Tiffany T系列、以及代表恆久的連結與守護的Tiffany Lock系列展現品牌深厚的藝術傳承與當代創新精神。

即日起於大中華地區專門店搶先全球販售的全新Tiffany Knot迷你鑰匙鏈墜以18K玫瑰金鑄造，中間鑲嵌一顆珍貴的粉紅剛玉。精緻的鑰匙輪廓重新詮釋經典Knot結飾語彙，不僅象徵愛情中恆久且牢不可破的羈絆，更寓意嶄新開端與人生中珍貴情感的持續深化，為即將到來的農曆新年增添亮麗而充滿祝福的色彩。 Sixteen Stone by Tiffany 16石18K黃金鑲嵌紅寶石鏈墜及耳環。圖／蒂芙尼提供 Tiffany Knot 玫瑰K金手鍊。圖／蒂芙尼提供 Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供 Tiffany 2026 農曆新年形象視覺Knot手環。圖／蒂芙尼提供 Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊中型款及大型耳環。圖／蒂芙尼提供 Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石腕表。圖／蒂芙尼提供 Sixteen Stone by Tiffany耳環，16石18K黃金鑲嵌紅寶石。圖／蒂芙尼提供