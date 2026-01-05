快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

飛馬奔騰向前迎2026丙午年 Tiffany搶先推出限定版粉紅色Knot迷你鑰匙

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供

迎接即將到來的2026丙午馬年，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）結合充滿想像力的飛馬（Pegasus）意象和品牌標誌性珠寶系列，打造全新農曆新年形象，並針對這個天干地支均為火的「赤馬」年打造全新Tiffany Knot迷你鑰匙粉紅剛玉鏈墜，以柔美的粉紅色調象徵喜悅、希望與嶄新可能，為新一年揭開序幕。

飛馬同時展現力量與空靈優雅，是持續前行的動能象徵與美好期許，其靈感源自一件在Tiffany高級珠寶暨珠寶首席藝術長Nathalie Verdeille創意指導下誕生的胸針，以摩登的美學與工藝重新演繹傳奇設計師史隆柏傑（Jean Schlumberger）的藝術語彙。形象結合靈感源自1889年典藏設計的Tiffany Knot系列、體現蛻變力量的Tiffany HardWear 系列、象徵無限可能的Tiffany T系列、以及代表恆久的連結與守護的Tiffany Lock系列展現品牌深厚的藝術傳承與當代創新精神。

即日起於大中華地區專門店搶先全球販售的全新Tiffany Knot迷你鑰匙鏈墜以18K玫瑰金鑄造，中間鑲嵌一顆珍貴的粉紅剛玉。精緻的鑰匙輪廓重新詮釋經典Knot結飾語彙，不僅象徵愛情中恆久且牢不可破的羈絆，更寓意嶄新開端與人生中珍貴情感的持續深化，為即將到來的農曆新年增添亮麗而充滿祝福的色彩。

Sixteen Stone by Tiffany 16石18K黃金鑲嵌紅寶石鏈墜及耳環。圖／蒂芙尼提供
Sixteen Stone by Tiffany 16石18K黃金鑲嵌紅寶石鏈墜及耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 玫瑰K金手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 玫瑰K金手鍊。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供
Tiffany 2026 農曆新年形象視覺Knot手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany 2026 農曆新年形象視覺Knot手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Knot 迷你鑰匙鏈墜，18K玫瑰金鑲嵌粉紅鋼玉。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊中型款及大型耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石手鍊中型款及大型耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石腕表。圖／蒂芙尼提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鑲嵌鑽石腕表。圖／蒂芙尼提供
Sixteen Stone by Tiffany耳環，16石18K黃金鑲嵌紅寶石。圖／蒂芙尼提供
Sixteen Stone by Tiffany耳環，16石18K黃金鑲嵌紅寶石。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 丙午馬年 珠寶

延伸閱讀

迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

花250元買二手包竟挖出「神秘寶物」 女子轉手現賺150倍

這麼貴？遊客住日飯店弄丟鑰匙賠上萬元 內行曝原因：合理

總預算僵局仍未解 羅智強：三把鑰匙都握在賴總統手上

相關新聞

日本可以用Apple Pay嗎？ 日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

很多台灣民眾喜歡去日本旅遊，不少人發現相當多地方使用信用卡或電子支付很方便，西瓜卡 (Suica)等交通卡放在iphon...

飛馬奔騰向前迎2026丙午年 Tiffany搶先推出限定版粉紅色Knot迷你鑰匙

迎接即將到來的2026丙午馬年，美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）結合充滿想像力的飛馬...

蜷川實花展與全家便利商店合作 打造絢爛絕美花影限定杯身、杯套 1月7日全台上市

將在下週末（1/17）華山登場，日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花睽違10年在台舉辦的全新大型個展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，現正如火如荼佈展中。為了迎接2026年全新開始及這場絢爛動人的藝術盛宴即將開展，全家便利商店Let's Café、Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，宣布將於1月7日搶先推出最符合新年氛圍的絕美花影限定杯身及杯套，把蜷川實花最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品躍上杯身，讓消費者在品嘗咖啡與茶飲的同時，也能感受蜷川實花眼中繽紛又炫爛的世界。

《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司告別巡演 1月22日臺中重磅來襲 9折優惠最後把握

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司全球告別巡演，即將於1/22（四）至 1/25（日）移師臺中國家歌劇院大劇院連演六場，成為臺灣巡演重要里程碑。此次到訪不僅象徵作品跨越四分之一世紀的榮耀回望，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以《羅茱》身份攜手登台，對長年追隨的劇迷而言，是難以重現的歷史瞬間。

展店動能強 JINS選址三重、青埔精華商圈再開兩店

日本眼鏡品牌 JINS迎來在台十周年，看好「交通樞紐＋新興重劃區」動能，持續在台展店。JINS表示，2025年壓軸登場的...

好市多年費QA／漲價後要辦哪一張最划算？年消費達「這數字」直升黑鑽卡

台灣好市多宣布調整會員年費，引發百萬會員高度關注。根據最新公布的費率表顯示，一般「金星會員」年費由1,350元調漲至 1,500元，而過去被視為高CP值的「商業會員」更是此次調整的重災區，不僅主卡年費大漲30%，原本不到千元的副卡更是一口氣暴漲66%。面對新制費率，消費者該如何精算才不吃虧？《聯合新聞網》帶您一次看懂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。