吃到飽掀漲價潮 晶華栢麗廳平日餐價漲百元

食材、人力與營運成本持續攀升，吃到飽餐廳今年再掀漲價潮，繼多家五星飯店、饗賓餐飲集團調整餐價後，台北晶華酒店自助餐品牌栢麗廳也公告最新價格，部分平日餐期調升新台幣100元，反映整體餐飲市場成本壓力未歇。

根據晶華栢麗廳公告的2026年價格，部分餐期的價格較去年調升百元，平日週一到週五午餐自去年的1580元調升為1680元、週一到週五下午茶由1080元調升為1180元、週一至週四晚餐從1680元調升為1780元，漲幅約6%至10%不等。週五晚餐以及六日午、晚餐，則維持2080元的天花板價不變，以上價格均另收10%服務費。

除飯店自助餐外，大型連鎖吃到飽品牌同樣陸續反映成本調整。饗賓餐旅集團先前已宣布，旗下5個吃到飽品牌，包括饗饗、旭集、URBAN PARADISE、果然匯、饗食天堂今年元旦起調整部分餐期價格，為近年規模較大的一次價格調整。

根據公告內容，饗饗、旭集與URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。調整後，平日午餐價格為1490元、晚餐1790元；假日午餐1790元、下午餐1490元、晚餐則至2090元，單人消費突破2000元門檻。

中價位吃到飽也同步反映成本壓力，以蔬食吃到飽為主的果然匯，除假日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲30元，平日午餐、晚餐各為638元，假日午餐、晚餐則為718元。饗食天堂則是全餐期調漲30元，平日午餐928元、下午餐758元、晚餐1028元；假日午餐1028元、下午餐928元、晚餐1128元；以上價格均另收10%服務費。

業者指出，這波價格調整主要反映食材、電費、租金與人事成本的全面上揚，特別是高品質進口食材價格波動幅度加大，加上餐飲人力短缺問題仍未完全緩解，使整體經營壓力持續升高。

除饗賓與晶華外，五星級飯店自助餐也陸續調整價格。寒舍集團旗下台北喜來登「十二廚」已自2025年10月起調漲假日餐價，午餐與晚餐由1790元調升至1990元，假日下午茶則由1190元調整為1290元，調漲100至200元，其餘餐期維持原價。

寒舍艾美酒店的「探索廚房」先前則宣布，自去年10月16日全面改版升級，並同步調整餐價，平日午餐、晚餐漲幅最高，由1690元一口氣上調至2380元，增幅達40%；假日午晚餐則為2580元，加上10%服務費後達2838元。