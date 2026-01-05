《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司告別巡演 1月22日臺中重磅來襲 9折優惠最後把握

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司全球告別巡演，即將於1/22（四）至1/25（日）移師臺中國家歌劇院大劇院連演六場，成為臺灣巡演重要里程碑。此次到訪不僅象徵作品跨越四分之一世紀的榮耀回望，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以《羅茱》身份攜手登台，對長年追隨的劇迷而言，是難以重現的歷史瞬間。

25週年初代卡司告別巡演，不僅是一段走向終章的旅程，更像是一封橫跨四分之一世紀的回信，回應所有曾在劇院裡落淚、歡笑、陪伴作品一起成長的觀眾。當初代卡司再度踏上舞台，每一次交會的眼神、每一句被唱出的旋律，都不只是重現名場面，而是將25年來累積的舞台記憶、創作意義與情感重量，再一次凝聚在同一個瞬間。對無數劇迷而言，這是一場既向經典致敬、也向自己青春致敬的相逢。

臺灣此次作為全球告別巡演的亞洲千秋場，臺中場將把〈世界之王〉、〈Aimer〉、〈決鬥〉等經典名場面原汁原味呈現。從磅礴舞台設計、張力強烈的群舞，到細膩描繪愛與命運的情感層次，觀眾將在震撼視聽中，再次見證這段跨越四百年的傳奇如何在舞台上劃下註腳。

隨著演出日期逼近，能在臺中親眼見證初代《羅茱》合體的機會愈加稀有；這場巡演既是一封寫給粉絲的告別情書，也是一趟回望青春的旅程。最低9折優惠已進入最後倒數，錯過將成絕響。購票請洽 udn售票網 ，邀請觀眾把握機會，為2026年留下一段無可取代的劇場回憶。