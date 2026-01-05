蜷川實花展與全家便利商店合作 打造絢爛絕美花影限定杯身、杯套 1月7日全台上市

將在下週末（1/17）華山登場，日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花睽違10年在台舉辦的全新大型個展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，現正如火如荼佈展中。為了迎接2026年全新開始及這場絢爛動人的藝術盛宴即將開展，全家便利商店Let's Café、Let's Tea與蜷川實花展攜手合作，宣布將於1月7日搶先推出最符合新年氛圍的絕美花影限定杯身及杯套，把蜷川實花最具標誌性、華麗又鮮豔的花朵作品躍上杯身，讓消費者在品嘗咖啡與茶飲的同時，也能感受蜷川實花眼中繽紛又炫爛的世界。

首波最強絕美跨界，2026就從藝術開始

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站落腳台北，且只在台北展出，這不僅是有史以來海外最大規模的展覽，更是蜷川實花全新進化、與科技藝術團隊 EiM 攜手打造最嶄新的沉浸式光影藝術體驗。展覽以五彩斑斕的絢麗花海、2,000條水晶串飾、720度無限延伸空間、夢幻垂墜的巨型掛布等八大展區呈現，全方位展示「蜷川美學」濃烈又細膩的色彩風格。

「全家」Let's Café 秉持「淬煉，只為一口美好」的職人精神，與 Let's Tea堅持「隨時，輕飲一口美好」的茶飲哲學，共同落實「讓美好日常觸手可及」的理念，從世界各地嚴選優質咖啡豆，到精選在地好茶，致力打造出人人都可輕鬆享受的質感生活，這樣堅持品質的職人精神，與蜷川實花不斷創新求變的態度不謀而合，恰巧2026年1月蜷川實花將在台北舉辦睽違10年的大型個展，這個完美時機點促成蜷川實花展與全家便利商店Let's Café、Let's Tea攜手合作，宣告1月7日正式在全台全家便利商店推出三款杯身、一款杯套期間限定絕美花影設計，以華麗夢幻的藝術視覺迎接嶄新的2026年。

蜷川實花親選視覺 打造城市一隅的明媚花影

本次合作推出四款蜷川實花最具標誌性象徵、以「花」為主題的視覺，Let's Café與Let's Tea共用特大杯兩款、Let's Café中杯一款及杯套一款，皆由蜷川實花親自監修挑選，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、與繁花爭艷的靛藍天空、濃烈盛開的七彩花朵，以及本次展覽主視覺—陽光、蝴蝶與滿天櫻花等，四款截然不同風格，讓大家在品嘗Let's Café與Let's Tea的同時，也有一隅富有生命力的明媚花影陪伴。

四款杯身與杯套將於1月7日起於全家便利商店全台店舖正式登場，實際到貨依各店舖送達時間為主，預計將引起一波「蜷川美學」搶購熱潮！

1月17日至2月28日持展覽限定杯身、杯套至現場票亭購票，還可享450元限定優惠。圖／聯合數位文創提供

雙重優惠限時開跑 1/17起憑「全家」限定杯身、杯套購票再折40元

1月7日絕美杯身上市後，緊接著就是重頭戲《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》1月17日正式開展，為慶祝蜷川實花大型個展睽違10年再度登台，讓更多消費者同時體驗咖啡與藝術的雙重美好，Let's Café推出限時優惠活動，1月7日起至2月3日，凡購買經典咖啡大杯以上全品項，任選第二杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項則享第二杯半價！而在1月17日展覽正式開幕後，消費者只要持本次展覽限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，即可享450元限定優惠價（原價490元），詳情請上展覽官方網站查詢！

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

●展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

●展覽日期：2026.1.17 - 4.19；除夕休館

●營業時間：每日10:00 - 18:00 (17:30 停止售票及入場)

●官方粉絲專頁： https://www.facebook.com/ninagawaeim2026

●官方Instagram： https://www.instagram.com/ninagawa_eim2026

●展覽官網： https://uevent.udnfunlife.com/ninagawa_eim2026

●售票平台：【udn售票網】 https://lihi.cc/8VtYJ