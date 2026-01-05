快訊

展店動能強 JINS選址三重、青埔精華商圈再開兩店

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
展店動能強，JINS 選址三重、青埔精華商圈再開兩店。JINS／提供
展店動能強，JINS 選址三重、青埔精華商圈再開兩店。JINS／提供

日本眼鏡品牌 JINS迎來在台十周年，看好「交通樞紐＋新興重劃區」動能，持續在台展店。JINS表示，2025年壓軸登場的CITYLINK三重店和青埔大全聯店，雙雙選點在交通便捷、移入人口逐年漸增的新興商圈，提供家庭客群、上班族更便利的配鏡服務。

JINS在2022年正式進軍三重地區，位於成熟住宅區的三重正義店，周邊活機能完整，服務取向鎖定三蘆地區周邊社區，提供在地居民便利的配鏡與保養服務。近年，三重有全新規劃並素有左岸之稱的二重重劃區，再加上人口持續移入的加持下，JINS 選在與新蘆線、桃園捷運共構的CITYLINK三重店再增新點，不僅填滿服務空白區，更能觸及雙北通勤族、新移入家庭，還有新北大都會公園遊憩或活動人潮。

JINS表示，JINS CITYLINK 三重店位於百貨一樓，在商場外就能清楚的看見明亮且具日式風格的店舖，簡約的設計和開放式的陳列提供同棟住戶、雙北通勤族可以更快的選到理想的眼鏡，提升選購效率。為了迎接讓到此的家庭族群，特別在店鋪角落規劃兒童友善與家庭休憩區，提供兒童安全的遊戲範圍，遊戲區內備有繪本與玩具，讓家長沒有壓力、輕鬆放心地配鏡。

同樣有高鐵、桃園機捷雙鐵交通核心，以及水族館、百貨商場的桃園青埔特區，交通便捷、腹地規劃完善，近年來人口持續移入，以年輕家庭、雙薪夫妻與首購族群為主。JINS 自2017年在桃園設立第一間門市桃園站前店後，隨後陸續在桃園區、蘆竹區、中壢區等地區設立門市，2025年底桃園第八間門市青埔大全聯店的加入，正好將北桃園各區皆納入服務版圖。

JINS 青埔大全聯店由台灣設計團隊，店內以柔和薄荷綠與原木色為主調，綠色牆面與植栽點綴，傳遞 JINS關注環境、融合自然的品牌理念。驗光區上方設置可愛的球型號碼燈，會以亮起紅燈方式提醒顧客。櫃台一側規劃綠植等候區，以木質長椅搭配植栽牆面，營造溫潤舒適的休息氛圍，讓顧客在等待驗光或取件時也能放鬆停留。

JINS 在不同區域密集的設立店鋪，期許能夠透過就近服務讓客人在選購眼鏡、配鏡後維修調整服務，不需再跑到特定的百貨或商場就能得到協助，眼鏡系列也透過蒐集顧客意見、臉型、配戴需求不斷地升級，不論是幼兒或青壯年上班族、年長樂齡族都能找到適合佩戴的眼鏡。

因應男女臉型與頭型差異，2026潮流百搭厚邊框鈦輕盈系列從超人氣 Hood Matel 2.0再升級，推出厚5mm的框形，更能貼合亞洲男性頭型，以及原有的3.5mm框形，能柔化輪廓讓女性臉型更精緻，鏡框部分也全面升級為鈦合金前框 × β鈦鏡腳，提升整體舒適度與配戴度，不論是職場上班族或日常休閒，搭配休閒背心或襯衫，厚邊框眼鏡能作為視覺平衡的配件，營造屬於自己的高智感。

