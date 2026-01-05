全家草莓優格、比利時巧克力霜淇淋升級回歸 草莓季甜點同步澎湃登場

超夢幻的粉色草莓季正式報到！全家便利商店週末已經陸續有店舖搶先開賣2026年首波主打Fami!ce霜淇淋新品「草莓優格霜淇淋」，此次口味主打酸甜草莓果香融合清爽優格乳酸感，吃起來味道超像草莓多多，尾韻帶有淡雅莓香，甜筒同步升級為專屬蘋果紅waffle餅皮，淡粉色澤搭配酥脆口感與奶香，讓整體層次更加豐富。綜合口味搭配的是比利時巧克力，苦甜風味口感層次更升級。

此次草莓季更攜手IG粉絲超過1,300,000人的日本高人氣療癒角色「ASAMIMICHAN」（あさみみちゃん）首次在台灣展開聯名合作。Fami!ce霜淇淋同步推出限定霜淇淋紙杯與餅乾紙套，粉嫩色系搭配呆萌插畫與標誌性表情，成為2026年開年最具打卡儀式感的話題甜點。全家APP「隨買跨店取」即日起至1月7日限時3日推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠，讓消費者輕鬆把握草莓季甜蜜開吃。

除了霜淇淋，全家草莓季也推出多款視覺與味覺兼具的甜點與烘焙新品。造型吸睛的「草莓乳酪軟歐」，以仿真草莓外型登場，Q彈濕潤的軟歐麵包夾入酸甜草莓乳酪餡，售價45元；minimore系列「草莓厚奶雲餡泡芙」則以草莓菠蘿皮包裹濃郁莓果奶酪與草莓卡士達，視覺味覺都驚喜，售價49元。

同樣主打粉色系的還包括「草莓丹麥手撕包」，草莓巧克力淋醬搭配金黃丹麥與凍乾草莓碎粒，售價45元；「美莓奶霜蛋糕」在蓬鬆戚風蛋糕中擠入奶霜與草莓果醬，售價42元；「草莓優格三明治」以粉嫩土司夾入草莓果醬、特調草莓優格與QQ蒟蒻，售價39元。萌度滿分的「草莓貓貓塔」與一年一會經典熱賣的「草莓大福」也同步回歸，滿足甜點控多元選擇。

自1月7日起至2月3日，凡購買ASAMIMICHAN聯名商品任3件加39元，即可加購asamimi杯塞吊飾1個（共2款）。全家會員購買聯名商品還可獲得抽獎券，有機會將價值2,500元的asamimi限定周邊組帶回家。全家也透過「全家行動購」攜手亞尼克、熊夫人甜點，推出多款便利商店獨家草莓甜點，線上線下全面打造「好吃又好拍」的粉紅甜蜜草莓季檔期。