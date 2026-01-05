好市多會費調整QA一次看！商業卡漲3成優勢全失 年消費達「這數字」直升黑鑽最划算

台灣好市多宣布調整會員年費，引發百萬會員高度關注。根據最新公布的費率表顯示，一般「金星會員」年費由1,350元調漲至1,500元，而過去被視為高CP值的「商業會員」更是此次調整的重災區，不僅主卡年費大漲30%，原本不到千元的副卡更是一口氣暴漲66%。面對新制費率，消費者該如何精算才不吃虧？《聯合新聞網》帶您一次看懂。

1、新舊會員費率差異

圖／AI生成

在新制下，金星會員年費由1,350元調整為1,500元，平均每月增加不到13元；商業會員則由1,150元調整為1,500元，商業附卡由900元調整為1,500元，漲幅最高。黑鑽會員費用維持不變，仍可享有專屬服務與最高30,000元回饋，最適合年消費額高的會員。值得注意的是，自2026年4月1日起，每位商業副卡會員可額外持有1張免費家庭卡，另可攜帶2位同行，與金星會員相同。

2、商業會員成最大苦主

此次調漲幅度最驚人的並非一般家庭常用的金星卡，而是「商業會員」。

過去許多公司行號或中小企業主偏好申辦商業會員，主因在於其年費僅需1,150元，且可申辦每張僅需900元的商業副卡，是許多精打細算族群的首選。然而新制上路後，商業會員年費直接看齊金星會員，統一調整為1,500元；更讓許多用戶崩潰的是，商業副卡價格從900元直接跳漲至1,500元，漲幅高達66%，徹底打破了過去「商業卡比較省」的既定印象。

3、黑鑽卡凍漲「升等門檻」變相降低

值得注意的是，最高等級的「黑鑽卡（Executive）」年費維持3,000元不變。市場分析指出，由於一般會員（金星/商業）年費上漲，與黑鑽卡的價差反而縮小了，這使得「升級黑鑽卡」的門檻意外降低。

在舊制費率下，商業會員要升級黑鑽卡，需多付1,850元的價差；但在新制下，無論是金星還是商業會員，與黑鑽卡的價差統一縮小為1,500元。

4、年消費7.5萬是黃金交叉點

究竟該不該升級黑鑽卡？關鍵在於那2%的消費回饋金。

既然黑鑽卡與一般卡價差固定為1,500元，只要透過2%回饋賺回這1,500元即算「回本」。經過計算：

$1,500 (價差) ÷ 2% (回饋率) = $75,000 (年消費額)

這意味著，只要您的家庭或公司每月平均在好市多消費超過6,250元（年消費7.5萬元），申辦「黑鑽卡」所獲得的回饋金將會高於年費價差，相當於享受「無痛升級」；反之，若年消費低於此數字，則建議維持金星會員即可。

2026好市多會員教戰守則

面對新費率，消費者可參考以下三大策略：

●持有商業副卡者：建議評估轉換身分。由於年費暴漲至1,500元，若非必要，建議改掛親友金星會員名下的「免費家庭卡」。

●一般家庭用戶：檢視去年整年消費紀錄。若低於7.5萬元，續辦「金星會員」；若高於7.5萬元，請直接升級「黑鑽卡」。

●公司行號：除非有大量稅務報帳需求，否則商業卡的價格優勢已不復存在。