好市多會員費要漲價了！這種卡別年費大漲600元 換來一新福利升級

好市多會員費要漲價了！美式賣場好市多今宣布調整台灣會員年費，這也是自2016年以來首次變動。好市多表示，長期以合理價格為核心經營理念，透過會員費制度，讓會員共享其強大的全球採購規模，將成本優勢完整回饋到商品售價上。此次調整，將有助於持續投資服務與商品力，提供更全面的會員體驗。

回顧過去10年，好市多台灣持續投入物流系統優化，並陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施。隨著營運成本與服務項目增加，好市多評估後決定調整會員費結構，以支撐長期發展。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉指出，會員費調整後，仍會持續擴大商品優惠力度，包括黑五、雙11等大型檔期，並深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，轉化為更具競爭力的價格與更高品質的商品，回饋所有會員。

在新制下，金星會員年費由1,350元調整為1,500元，平均每月增加不到13元；商業會員則由1,150元調整為1,500元，商業附卡由900元調整為1,500元，漲幅最高。黑鑽會員費用維持不變，仍可享有專屬服務與最高30,000元回饋，最適合年消費額高的會員。值得注意的是，自2026年4月1日起，每位商業副卡會員可額外持有1張免費家庭卡，另可攜帶2位同行，與金星會員相同。

此外，黑鑽會員的回饋制度也維持不變，透過年度消費累積回饋，多數會員可輕鬆抵銷甚至超過會員費差額。台灣黑鑽回饋上限為30,000元，為亞洲最高、全球第二高，消費越多、回饋越多。 台灣好市多宣布將於4月1日起調漲會員費。圖／摘自台灣好市多官網