在台灣買UNIQLO是「盤子」？紡織業者曝優勢：絕對是首選

聯合新聞網／ 綜合報導
紡織業者解釋UNIQLO在日本較便宜的原因，也揭露在台灣買的好處。 歐新社
紡織業者解釋UNIQLO在日本較便宜的原因，也揭露在台灣買的好處。 歐新社

日本服飾品牌UNIQLO是許多台灣消費者買衣服的首選。紡織業者發文，稱許多人覺得在台灣買UNIQLO很貴，不如去日本買，業者先解釋日本較便宜的原因，也揭露在台灣買的好處，呼籲消費者「在台灣買依舊也有優勢，並非盤子專賣」。

紡織業者在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文，表示近期看到很多人說在台灣購買UNIQLO的服飾很貴，是賣給「盤子」的，到日本買最便宜，他並不這麼認為。首先UNIQLO作為日本品牌，有「日本優先」的堅持，自然會把最好、最實惠的留給自己人。

另外，在日本UNIQLO是「國民服飾」的象徵，日本消費者會對價格很敏感，因此在定價時會格外小心，否則就會失去大量客群。再者，市場的大小、關稅、匯率也是影響的原因，日本本身也簽訂不少FTA（自由貿易協定），所以很多服飾品牌進口到日本，擁有零關稅的優勢。

至於匯率的問題，粉專表示，日幣對台幣多年來都是弱勢，因此我們到日本買東西本就比較划算，加上日本長期處於通縮與低通膨環境，品牌為了不流失消費者，對日本國內的漲幅非常克制。

那我們該去日本買衣服嗎？粉專解釋，如果正好去日本旅遊，買衣服當然比較划算，但在台灣買也有優勢，例如便利性高，很容易能退貨，並且常有清倉特價。他指出台灣已經比美加地區便宜約45%了，因此在台灣買UNIQLO並非「盤子專屬」。

粉專最後總結，如果你很在意省錢，到日本去買UNIQLO絕對是首選；但在台灣買也不是盤子，如果重視「便利」，在台灣買就是首選。

UNIQLO 日本旅遊 消費者 省錢

相關新聞

迪化街40年「顏記杏仁露」預告熄燈 網友不捨：全台北最濃的花生湯

想要品嚐記憶中的味道動作要快！位於台北永樂市場旁的40年老字號甜品「顏記杏仁露」因租金調漲，預計將於2月底結束營業。隨著...

好市多會員費要漲價了！這種卡別年費大漲600元 換來一新福利升級

好市多會員費要漲價了！美式賣場好市多今宣布調整台灣會員年費，這也是自2016年以來首次變動。好市多表示，長期以合理價格為...

全球好市多會員費齊漲 台灣「黑鑽卡會費不動」背後策略曝光

好市多全球會員費進入調漲周期。繼美國、加拿大於2024年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國也在2025年5月相繼上調會...

台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費，自2026年4月1日起正式生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

展店動能強 JINS選址三重、青埔精華商圈再開兩店

日本眼鏡品牌 JINS迎來在台十周年，看好「交通樞紐＋新興重劃區」動能，持續在台展店。JINS表示，2025年壓軸登場的...

