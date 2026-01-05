在台灣買UNIQLO是「盤子」？紡織業者曝優勢：絕對是首選

日本服飾品牌UNIQLO是許多台灣消費者買衣服的首選。紡織業者發文，稱許多人覺得在台灣買UNIQLO很貴，不如去日本買，業者先解釋日本較便宜的原因，也揭露在台灣買的好處，呼籲消費者「在台灣買依舊也有優勢，並非盤子專賣」。

紡織業者在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文，表示近期看到很多人說在台灣購買UNIQLO的服飾很貴，是賣給「盤子」的，到日本買最便宜，他並不這麼認為。首先UNIQLO作為日本品牌，有「日本優先」的堅持，自然會把最好、最實惠的留給自己人。

另外，在日本UNIQLO是「國民服飾」的象徵，日本消費者會對價格很敏感，因此在定價時會格外小心，否則就會失去大量客群。再者，市場的大小、關稅、匯率也是影響的原因，日本本身也簽訂不少FTA（自由貿易協定），所以很多服飾品牌進口到日本，擁有零關稅的優勢。

至於匯率的問題，粉專表示，日幣對台幣多年來都是弱勢，因此我們到日本買東西本就比較划算，加上日本長期處於通縮與低通膨環境，品牌為了不流失消費者，對日本國內的漲幅非常克制。

那我們該去日本買衣服嗎？粉專解釋，如果正好去日本旅遊，買衣服當然比較划算，但在台灣買也有優勢，例如便利性高，很容易能退貨，並且常有清倉特價。他指出台灣已經比美加地區便宜約45%了，因此在台灣買UNIQLO並非「盤子專屬」。

粉專最後總結，如果你很在意省錢，到日本去買UNIQLO絕對是首選；但在台灣買也不是盤子，如果重視「便利」，在台灣買就是首選。