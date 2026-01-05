迪化街40年「顏記杏仁露」預告熄燈 網友不捨：全台北最濃的花生湯

想要品嚐記憶中的味道動作要快！位於台北永樂市場旁的40年老字號甜品「顏記杏仁露」因租金調漲，預計將於2月底結束營業。隨著消息出爐，網友們也留言表示「我最喜歡的花生湯店家」、「全台北最濃的花生湯跟紅豆湯」

根據台北市市場處官網資料，歷史悠久的「顏記」最初由上一代老師傅，挑著扁擔沿街叫賣，已經有超過一甲子的歷史。後來經顏浩祺拜師學藝後，改成在永樂市場旁的路口擺攤，一直到永樂市場改建完成，顏記也跟著進到市場。目前店內供應有杏仁露、綠豆露、紅豆露，還有花生湯、紅豆湯，以及酥餅、油條等品項。目前在google map累積有超過700則評論，平均獲得3.1分。

近日有網友於社群平台透露，「顏記杏仁露」因租金高漲，即將結束營業。隨著消息出爐，也引起網友們的熱烈討論。有網友表示「超愛他的杏仁露」、「杏仁露好吃，紅豆湯跟花生湯也很濃」。但也有網友表示「老闆超兇」、「老闆娘態度很差」 「顏記杏仁露」提供有杏仁露、綠豆露等甜品。圖／擷取自台北市市場處官網