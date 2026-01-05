快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

迪化街40年「顏記杏仁露」預告熄燈 網友不捨：全台北最濃的花生湯

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老字號甜品「顏記杏仁露」即將結束營業。圖／擷取自google map
老字號甜品「顏記杏仁露」即將結束營業。圖／擷取自google map

想要品嚐記憶中的味道動作要快！位於台北永樂市場旁的40年老字號甜品「顏記杏仁露」因租金調漲，預計將於2月底結束營業。隨著消息出爐，網友們也留言表示「我最喜歡的花生湯店家」、「全台北最濃的花生湯跟紅豆湯」

根據台北市市場處官網資料，歷史悠久的「顏記」最初由上一代老師傅，挑著扁擔沿街叫賣，已經有超過一甲子的歷史。後來經顏浩祺拜師學藝後，改成在永樂市場旁的路口擺攤，一直到永樂市場改建完成，顏記也跟著進到市場。目前店內供應有杏仁露、綠豆露、紅豆露，還有花生湯、紅豆湯，以及酥餅、油條等品項。目前在google map累積有超過700則評論，平均獲得3.1分。

近日有網友於社群平台透露，「顏記杏仁露」因租金高漲，即將結束營業。隨著消息出爐，也引起網友們的熱烈討論。有網友表示「超愛他的杏仁露」、「杏仁露好吃，紅豆湯跟花生湯也很濃」。但也有網友表示「老闆超兇」、「老闆娘態度很差」

「顏記杏仁露」提供有杏仁露、綠豆露等甜品。圖／擷取自台北市市場處官網
「顏記杏仁露」提供有杏仁露、綠豆露等甜品。圖／擷取自台北市市場處官網

花生 老闆娘

延伸閱讀

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

「假奶爭議」重創！十盛「全台最後一家」12月26日熄燈 官網門市全刪了

台南千層控哭了！ 21年老店「克林姆之屋」連關2門市 熄燈原因曝光

LOL／李哥不能亡？前LCK選手談Faker如果退休：就像《英雄聯盟》世界熄燈

相關新聞

迪化街40年「顏記杏仁露」預告熄燈 網友不捨：全台北最濃的花生湯

想要品嚐記憶中的味道動作要快！位於台北永樂市場旁的40年老字號甜品「顏記杏仁露」因租金調漲，預計將於2月底結束營業。隨著...

好市多會員費要漲價了！這種卡別年費大漲600元 換來一新福利升級

好市多會員費要漲價了！美式賣場好市多今宣布調整台灣會員年費，這也是自2016年以來首次變動。好市多表示，長期以合理價格為...

全球好市多會員費齊漲 台灣「黑鑽卡會費不動」背後策略曝光

好市多全球會員費進入調漲周期。繼美國、加拿大於2024年9月啟動七年來首次調漲後，日本、韓國也在2025年5月相繼上調會...

台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費，自2026年4月1日起正式生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

好市多調漲會員費！每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡

Costco 好市多5日公告，自2026年4月1日起正式調整會員年費，其中金星主卡由1,350元調整為1,500元，商業...

這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚

在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。