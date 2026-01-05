好市多調漲會員費！每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡

Costco 好市多5日公告，自2026年4月1日起正式調整會員年費，其中金星主卡由1,350元調整為1,500元，商業主卡由原先1,150元調整至1,500元；商業副卡由900元調高至1,500元。此外，好市多表示，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，而同行者為「1+2」與原來金星卡的相同。

Costco 好市多表示，始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

台灣好市多上一次調整會費為2016年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。