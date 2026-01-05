快訊

30000點達標！狂拉700點 網朝聖：見證歷史時刻

台股衝上三萬點！寫下歷史新高 台積電衝1670元市值突破42兆

關西機場航班大亂！疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時飛不了

台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
好市多發布公告說明會員制度與後續營運方向。照片來源／會員提供
好市多發布公告說明會員制度與後續營運方向。照片來源／會員提供

好市多Costco）5日公告調整台灣會員費，自2026年4月1日起正式生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,500元，調幅150元，漲幅11%；商業主卡年費由1,150元調升至1,500元，漲幅30%，商業副卡則由900元一口氣調升至1,500元，漲幅66%。

好市多（Costco）發布公告說明會員制度與後續營運方向，強調將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。

好市多指出，台灣好市多上一次調整會員費為2016年，過去近十年間，公司持續加大在台投資力道，包括物流系統優化，以及陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。

好市多表示，會員費制度是支撐其商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇與服務內容。未來在會員費調整後，將持續擴大商品優惠力道，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，強化會員回饋。

此外，好市多也將深化Kirkland Signature自有品牌布局，進一步放大其價格與品質優勢，並持續優化供應鏈效率。公司強調，將把節省下來的每一分成本，轉化為具競爭力的價格與優質商品，回饋給所有會員。

好市多 商品 Costco

延伸閱讀

好市多小金雞曝光：會員可能不知道 旅遊部門已成立25年

好市多399元「招財裝備」上架 網友瘋搶：穿了過年打牌會贏

1500元有找！好市多「婆媽愛牌」推新色鞋款 試穿得注意1細節

好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味

相關新聞

台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費，自2026年4月1日起正式生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚

在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，...

年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包 年節團圓更輕鬆

農曆年將至，各大餐廳陸續推出應景又豐富的年菜方案。除了現做料理之外，亦有宅配組、冷凍組等不同選擇，方便民眾購買。部份品牌...

有行旅／包船賞豚 一覽壯麗紐西蘭

紐西蘭南島，是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到浪漫的阿卡羅瓦...

迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計...

法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲通通有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

新年的腳步越來越近，各大品牌也紛紛推出應景的年節禮盒。「Aunt Stella」推出全新春舞禮盒，「神戶風月堂」則設計駿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。