台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費，自2026年4月1日起正式生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,500元，調幅150元，漲幅11%；商業主卡年費由1,150元調升至1,500元，漲幅30%，商業副卡則由900元一口氣調升至1,500元，漲幅66%。

好市多（Costco）發布公告說明會員制度與後續營運方向，強調將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。

好市多指出，台灣好市多上一次調整會員費為2016年，過去近十年間，公司持續加大在台投資力道，包括物流系統優化，以及陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。

好市多表示，會員費制度是支撐其商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇與服務內容。未來在會員費調整後，將持續擴大商品優惠力道，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，強化會員回饋。

此外，好市多也將深化Kirkland Signature自有品牌布局，進一步放大其價格與品質優勢，並持續優化供應鏈效率。公司強調，將把節省下來的每一分成本，轉化為具競爭力的價格與優質商品，回饋給所有會員。