快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，雖麥當勞收了，但緊接著換德州小騎士進駐，消息傳出，讓不少網友稱讚：「很期待」。

PTT高雄版網友昨貼文指，大遠百麥當勞結束營業。改由小騎士進駐，原PO哀怨指，每次樓上沒位置吃東西的時候，都會跑下來吃麥當勞，這間生意很好耶，不懂為什麼要關？

有網友回應指，「現在速食店已經轉移重心經營外送」、「太貴的地段會收掉」，有網友慶幸「樓上飲料鋪還在就好」。

有網友得知大遠百地下樓層的麥當勞收了，但緊接著是德州小騎士炸雞店進駐，開心地指，「小騎士其實可以期待」、「小騎士進駐好耶，麥當勞在家附近沒差」、「讚啦有小騎士可以吃了」、「超愛小騎士的雞塊，它會附黑胡椒粉超好吃」、「小騎士才好，至少炸雞超好吃」、「希望他們重返榮耀」。

高雄大遠百麥當勞收了，換德州小騎士炸雞店進駐。圖／取自PTT高雄版
高雄大遠百麥當勞收了，換德州小騎士炸雞店進駐。圖／取自PTT高雄版

麥當勞 速食店

延伸閱讀

麥當勞史上最大！「Big Arch霸牛堡」亞洲首發 1月7日限時登台

麥當勞CEO：如果不怕傷到你的自尊心 我給你1句職涯建議

青海首店開業 麥當勞插旗全陸省區

麥當勞港男1人用餐！慘遭遊客清桌霸座後續更衰 經理KO獲讚

相關新聞

這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚

在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，...

年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包 年節團圓更輕鬆

農曆年將至，各大餐廳陸續推出應景又豐富的年菜方案。除了現做料理之外，亦有宅配組、冷凍組等不同選擇，方便民眾購買。部份品牌...

有行旅／包船賞豚 一覽壯麗紐西蘭

紐西蘭南島，是一幅由山巒、湖泊、星空與海洋共同織就的壯麗畫卷。從靜謐的蒂卡波湖畔，到壯闊的庫克山雪峰，再到浪漫的阿卡羅瓦...

迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計...

法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲通通有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

新年的腳步越來越近，各大品牌也紛紛推出應景的年節禮盒。「Aunt Stella」推出全新春舞禮盒，「神戶風月堂」則設計駿...

Jonathan Anderson打造全新Dior上市了！幸運草小瓢蟲把經典包變童趣

隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。