這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚

在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，雖麥當勞收了，但緊接著換德州小騎士進駐，消息傳出，讓不少網友稱讚：「很期待」。

PTT高雄版網友昨貼文指，大遠百麥當勞結束營業。改由小騎士進駐，原PO哀怨指，每次樓上沒位置吃東西的時候，都會跑下來吃麥當勞，這間生意很好耶，不懂為什麼要關？

有網友回應指，「現在速食店已經轉移重心經營外送」、「太貴的地段會收掉」，有網友慶幸「樓上飲料鋪還在就好」。

有網友得知大遠百地下樓層的麥當勞收了，但緊接著是德州小騎士炸雞店進駐，開心地指，「小騎士其實可以期待」、「小騎士進駐好耶，麥當勞在家附近沒差」、「讚啦有小騎士可以吃了」、「超愛小騎士的雞塊，它會附黑胡椒粉超好吃」、「小騎士才好，至少炸雞超好吃」、「希望他們重返榮耀」。 高雄大遠百麥當勞收了，換德州小騎士炸雞店進駐。圖／取自PTT高雄版