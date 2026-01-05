聽新聞
0:00 / 0:00
這次沒時代的眼淚！高雄大遠百麥當勞收了 換這家速食店網友期待稱讚
在高雄大遠百百貨內B1設店的麥當勞速食店營業多年，沒料近期卻傳出結束營業消息，讓不少網友不捨，有網友指太貴的地段會收掉，雖麥當勞收了，但緊接著換德州小騎士進駐，消息傳出，讓不少網友稱讚：「很期待」。
PTT高雄版網友昨貼文指，大遠百麥當勞結束營業。改由小騎士進駐，原PO哀怨指，每次樓上沒位置吃東西的時候，都會跑下來吃麥當勞，這間生意很好耶，不懂為什麼要關？
有網友回應指，「現在速食店已經轉移重心經營外送」、「太貴的地段會收掉」，有網友慶幸「樓上飲料鋪還在就好」。
有網友得知大遠百地下樓層的麥當勞收了，但緊接著是德州小騎士炸雞店進駐，開心地指，「小騎士其實可以期待」、「小騎士進駐好耶，麥當勞在家附近沒差」、「讚啦有小騎士可以吃了」、「超愛小騎士的雞塊，它會附黑胡椒粉超好吃」、「小騎士才好，至少炸雞超好吃」、「希望他們重返榮耀」。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言