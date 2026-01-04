年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包　年節團圓更輕鬆

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
老新台菜九如創始店、十全店推出年菜外帶方案。圖／老新台菜提供
老新台菜九如創始店、十全店推出年菜外帶方案。圖／老新台菜提供

農曆年將至，各大餐廳陸續推出應景又豐富的年菜方案。除了現做料理之外，亦有宅配組、冷凍組等不同選擇，方便民眾購買。部份品牌並推出早鳥優惠，享受美味也能省荷包。

【鄧師傅功夫菜】

深耕高雄41年的「鄧師傅功夫菜」，今年針對門市、電商與量販超市超商通路全面布局。門市熱取的「除夕年菜組」囊括干貝元寶砂鍋雞、雪菜年糕燒黃魚、紹興干燒大蝦、鮑魚蠔豉紅燒肉佐荷葉夾、蔥燒腩排、玫瑰蜜汁心太軟等6道菜色，適合6～8人共享，每套6,888元。宅配年菜則有3款選擇，其中「富貴豪華組」集結鮑魚烏參佛跳牆、干燒黃金鯧、玫瑰油雞等7道料理，每套8,188元。另有「經典人氣組」、「山珍海味組」，各為6,588、4,288元，還有以蔬食料理為主的「蔬喜饗宴組」，每套888元。

【桂冠窩廚房】

桂冠窩廚房首度以「雙主廚聯手」為概念，邀請江浙功夫菜講師李璐監製、飯店資歷25年的陳育仁主廚操刀，推出6款年節料理。其中「四喜納福年菜組」以豐盛團圓為概念，集結無錫醬燒子排、黃金干貝櫻花蝦米糕、金燒筍絲蹄膀與慢煨烏骨雞湯等4款料理，每套1,690元；「Fun 功夫年菜組」則主打經典江浙功夫菜，包含上海醃篤鮮、江蘇獅子頭、無錫醬燒子排、黃金干貝櫻花蝦米糕等佳餚，每套2,499元。均透過復熱即可上桌。

【瓦城泰統】

今年集結旗下品牌，推出4～7人共享的外帶年菜套餐，即日起至2月12日開放預購。「瓦城」、「非常泰」及「LA VERY THAI」推出4～5人「小團圓套餐」4,599元、6～7人「團聚餐」6,599元。內容包含綠咖哩椰汁雞、辣炒牛肉、檸檬清蒸魚、冬粉鮮蝦煲等多道經典菜色，還有新年限定芝麻酥月亮、三色糖醋排骨、開運酸辣海鮮湯、香辣雙鮮等料理。「時時香」同樣以招牌料理，推出小團圓套餐、團園聚餐方案，各為4,599、6,699元。「1010湘」亦以神仙孜然肋排骨、霸王魚頭等招牌菜，推出年節方案，每套4,699元起。

【玖尹中餐廳】

玖尹中餐廳今年推出「外帶六人年菜套餐」，集結鹹金桔蒸龍虎斑、椰奶紅咖哩焗龍蝦、黑蒜可可牛小排等10款當日現做料理，適合6人共享，每套12,888元，其中多款特色料理提供單點方案，方便自由搭配，每份1,588元起。同時並推出「閩南炖寶台式佛跳牆」、「港式山珍海味佛跳牆」，1月31日前可享早鳥價4,888、5,688元。另有干貝蘿蔔糕、芋見相思紅豆糕等不同禮盒。

【老新台菜】

九如創始店今年推出「馬上發財開運年菜禮盒」，囊括珍寶聚福佛跳牆、富貴干貝糯米糕、黑蒜旺財煨原鮑、菜脯五花龍虎斑、馬到成功美雙拼等菜色，每套7,880元；十全店則供應「金馬迎吉開運年菜禮盒」，吃得到龍飛鳳舞錦繡羹、瑤柱鰻魚糯米糕、開運頂湯佛跳牆等6款菜色，每套9,800元，均適合10人共享。其他還提供「榮華御品排翅雞」、「發財雙紅蟳米糕」等單點菜色，讓餐桌更豐富。

鄧師傅「富貴豪華組」，每套8,188元。圖／鄧師傅功夫菜提供
鄧師傅「富貴豪華組」，每套8,188元。圖／鄧師傅功夫菜提供
桂冠窩廚房「Fun 功夫年菜組」，每套2,499元。圖／桂冠提供
桂冠窩廚房「Fun 功夫年菜組」，每套2,499元。圖／桂冠提供
玖尹推出年菜外帶套餐，每套12,888元。圖／玖尹提供
玖尹推出年菜外帶套餐，每套12,888元。圖／玖尹提供
瓦城泰統集團集結旗下品牌，推出各具特色的年菜方案。圖／瓦城泰統集團提供
瓦城泰統集團集結旗下品牌，推出各具特色的年菜方案。圖／瓦城泰統集團提供

