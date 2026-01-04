有行旅／包船賞豚 一覽壯麗紐西蘭

每到農曆春節前夕，各大超商、超市推出的福袋總是吸引民眾搶購試手氣。日前才傳出有民眾第一次買福袋就幸運抽中iPhone 17 Pro，讓眾多網友羨慕不已。沒想到好運接二連三，另一名幸運兒發文報喜，表示自己購買售價249元的全家福袋，竟意外開出參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，價值高達50,373元，瞬間回本超過200倍，驚人好運讓原PO直呼：「2026的運氣都用在這裡了！」

2026-01-04 13:37