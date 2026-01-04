迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運
迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計。「奔騰」胸針、鍊墜兩用珠寶，以剛勁而簡約的抽象線條、和穿透與留白的巧妙運用，搭配珍珠母貝勾勒馬鬃，捕捉駿馬疾馳瞬間的張力與氣勢。而延伸自「隨玉而安」系列的「Lucky 12」生肖馬珠寶，以3D 立體雕塑傳統玉石，刻畫出「踏花歸去馬蹄香」的詩意畫面，提供18K金與純銀兩種材質選擇，滿足不同配戴需求。
JADEGIA玉世家則以PANTONE 2026年度代表色「11-4201雲舞白 Cloud Dancer」為發想，選用溫潤清瑩的白翡為主角，打造小團圓白翡輕珠寶系列，共有鏈墜與耳環等不同款式，結合如雲霧輕舞的柔和白色，以及象徵寧靜、平和與圓滿的同心圓圖案，為新年注入一份清新的希望感。
2026運勢大解析
