迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計。「奔騰」胸針、鍊墜兩用珠寶，以剛勁而簡約的抽象線條、和穿透與留白的巧妙運用，搭配珍珠母貝勾勒馬鬃，捕捉駿馬疾馳瞬間的張力與氣勢。而延伸自「隨玉而安」系列的「Lucky 12」生肖馬珠寶，以3D 立體雕塑傳統玉石，刻畫出「踏花歸去馬蹄香」的詩意畫面，提供18K金與純銀兩種材質選擇，滿足不同配戴需求。

JADEGIA玉世家則以PANTONE 2026年度代表色「11-4201雲舞白 Cloud Dancer」為發想，選用溫潤清瑩的白翡為主角，打造小團圓白翡輕珠寶系列，共有鏈墜與耳環等不同款式，結合如雲霧輕舞的柔和白色，以及象徵寧靜、平和與圓滿的同心圓圖案，為新年注入一份清新的希望感。 玉世家新品小團圓系列輕珠寶呼應2026年度色雲舞白。圖／玉世家提供 小團圓系列白翡與紅翡圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供 林曉同設計師珠寶Lucky 12系列，約31,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供 林曉同設計師珠寶Lucky 12馬18K金鍊墜，約11萬5,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供 小團圓系列白翡與翡翠圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供 林曉同設計師珠寶Lucky 12純銀系列套鍊，約31,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供 小團圓白翡鑲鑽耳環搭配翡翠與紅翡圓珠，36,800元。圖／玉世家提供 林曉同設計師珠寶2026馬年限定作奔騰胸針、鍊墜兩用式珠寶，18K白金、珍珠母貝、沙佛萊石、鑽石，約12萬8,600元。圖／林曉同設計師珠寶提供