快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林曉同設計師珠寶2026馬年限定作奔騰，為丙午新春揭開充滿動能的序章。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶2026馬年限定作奔騰，為丙午新春揭開充滿動能的序章。圖／林曉同設計師珠寶提供

迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計。「奔騰」胸針、鍊墜兩用珠寶，以剛勁而簡約的抽象線條、和穿透與留白的巧妙運用，搭配珍珠母貝勾勒馬鬃，捕捉駿馬疾馳瞬間的張力與氣勢。而延伸自「隨玉而安」系列的「Lucky 12」生肖馬珠寶，以3D 立體雕塑傳統玉石，刻畫出「踏花歸去馬蹄香」的詩意畫面，提供18K金與純銀兩種材質選擇，滿足不同配戴需求。

JADEGIA玉世家則以PANTONE 2026年度代表色「11-4201雲舞白 Cloud Dancer」為發想，選用溫潤清瑩的白翡為主角，打造小團圓白翡輕珠寶系列，共有鏈墜與耳環等不同款式，結合如雲霧輕舞的柔和白色，以及象徵寧靜、平和與圓滿的同心圓圖案，為新年注入一份清新的希望感。

玉世家新品小團圓系列輕珠寶呼應2026年度色雲舞白。圖／玉世家提供
玉世家新品小團圓系列輕珠寶呼應2026年度色雲舞白。圖／玉世家提供
小團圓系列白翡與紅翡圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供
小團圓系列白翡與紅翡圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12系列，約31,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12系列，約31,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12馬18K金鍊墜，約11萬5,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12馬18K金鍊墜，約11萬5,800元起。圖／林曉同設計師珠寶提供
小團圓系列白翡與翡翠圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供
小團圓系列白翡與翡翠圓珠墜飾，12,800元，不含項鍊。圖／玉世家提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12純銀系列套鍊，約31,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶Lucky 12純銀系列套鍊，約31,800元。圖／林曉同設計師珠寶提供
小團圓白翡鑲鑽耳環搭配翡翠與紅翡圓珠，36,800元。圖／玉世家提供
小團圓白翡鑲鑽耳環搭配翡翠與紅翡圓珠，36,800元。圖／玉世家提供
林曉同設計師珠寶2026馬年限定作奔騰胸針、鍊墜兩用式珠寶，18K白金、珍珠母貝、沙佛萊石、鑽石，約12萬8,600元。圖／林曉同設計師珠寶提供
林曉同設計師珠寶2026馬年限定作奔騰胸針、鍊墜兩用式珠寶，18K白金、珍珠母貝、沙佛萊石、鑽石，約12萬8,600元。圖／林曉同設計師珠寶提供

丙午馬年 珠寶 設計師

延伸閱讀

法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲通通有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式

電子五哥馬年展望

相關新聞

迎2026丙午馬年 配戴奔騰駿馬與雲舞白翡招好運

迎接全新2026丙午馬年，林曉同設計師珠寶推出限定新作，以「力量」為主要概念，推出「奔騰」、「Lucky 12」兩款設計...

法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲通通有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

新年的腳步越來越近，各大品牌也紛紛推出應景的年節禮盒。「Aunt Stella」推出全新春舞禮盒，「神戶風月堂」則設計駿...

Jonathan Anderson打造全新Dior上市了！幸運草小瓢蟲把經典包變童趣

隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影...

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

每到農曆春節前夕，各大超商、超市推出的福袋總是吸引民眾搶購試手氣。日前才傳出有民眾第一次買福袋就幸運抽中iPhone 17 Pro，讓眾多網友羨慕不已。沒想到好運接二連三，另一名幸運兒發文報喜，表示自己購買售價249元的全家福袋，竟意外開出參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，價值高達50,373元，瞬間回本超過200倍，驚人好運讓原PO直呼：「2026的運氣都用在這裡了！」

2025回顧與展望／百貨業面臨消費移轉 促銷檔期疲乏等成長壓力

2025年對台灣百貨零售業來說仍是「相當辛苦」的一年，川普宣布對等關稅、地緣政治衝突、通膨壓力與未來不確定因素，都讓消費...

勞力士2026全新價格上架 漲價邏輯、漲幅最高Top 5表款一文看

新年一開始，勞力士馬上就有新氣象。自2026年1月1日，包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。