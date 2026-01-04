法蘭酥、瑪德蓮、風味蛋捲通通有！7間特色「新年禮盒」佳節傳情意

新年的腳步越來越近，各大品牌也紛紛推出應景的年節禮盒。「Aunt Stella」推出全新春舞禮盒，「神戶風月堂」則設計駿馬迎春系列。其他如微熱山丘、open it.、法絨、青鳥旅行、卡柏蒂等不同品牌，也都以自家招牌結合限定品項，推出各具特色的年節禮盒，讓民眾在佳節傳遞心意。

神戶風月堂

今年以招牌的法蘭酥與特色甜品為基礎，推出馬年新春3大系列，包括有台灣限定的「駿馬迎春」系列，提供6～14種人氣餅乾與甜點，每盒480～1,780元；另外還有「丙午年賀限定系列」，以及姊妹品牌Lespoir推出的限量「花開好年禮盒」同步登場。1月6日至2月13日、1月12日至2月22日期間，也將分別於忠孝SOGO百貨、新光三越南西店本館舉辦快閃店，方便消費者選購。

微熱山丘

微熱山丘今年將經典的鳳梨酥、蘋果酥與山丘芭娜娜，換上喜氣的「春旺福」包裝，透過「春來好勢（Horse）」的諧音寓意，推出一系列新年限定禮盒。其中山丘芭娜娜並隨機搭配奔馬、春、台灣山蕉等不同切字，帶來滿滿的新年祝福。全系列包括有春旺福禮盒、鳳梨酥蘋果酥禮盒、頂級禮盒等多款選擇，每盒480～1,450元。

open it.

針對新年推出9款全新口味瑪德蓮，並設計「Gallop 馳騁」精裝禮盒，內含有以馬毛紋理為靈感的雙運富馬瑪德蓮，還有蜂蜜松露瑪德堡、明太子QQ瑪德堡、櫻花蜜桃瑪德堡、馥香密瓜瑪德堡等多種品項，每盒10入，售價1,150元，早鳥價1,104元。另外並攜手「有貴人」打造聯名水果乾禮盒，以蜜桃烏龍瑪德蓮、旺來紅韻瑪德蓮，搭配芭樂、蜜桃、鳳梨口味的水果乾隨手包，每盒688元。

法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie

今年推出年度限定「幸運密馬新年禮盒」，以馬年意象為靈感，將「幸運」化作疾馳駿馬，內容物則以人氣商品達克瓦茲為核心，推出全新濃醇摩卡可可風味；並匯集瑪黑伯爵旅人蛋糕、濃醇生巧克力酥餅、蜜桃玫瑰酥餅、日本雙目糖蝴蝶酥、小山園抹茶雪球等甜品，共有12入典藏款、13入酥餅款可供選擇，1月23日前享早鳥優惠，每盒878元起，滿額再贈「密馬解鎖鑰匙圈」。

青鳥旅行

本次以「春光躍影 Spring’s Light in Motion」為主題，推出年度限定蛋捲禮盒，包裝取象徵幸福的鈴蘭花與白馬報喜為主題，透過柔和光影與花海交織的主視覺，展現春回大地、生機綻放的意象，並搭配限定登場的「榛果可可蛋捲」、「夾餡牛軋派」帶來不同的新年祝福。

Aunt Stella 詩特莉

新春以象徵希望與前行的「木馬」為靈感，推出全新「春舞禮盒系列」，並同步推出限定餅乾「茉莉茶香奶霜夾心」與「草莓核桃捲心」。其中「春舞之匣」採原木抽屜禮盒設計，內含綜合餅乾、胡桃酥球等品項，每盒2,680元。「春舞之錦」則採藤編原木風呂敷禮盒設計，內含綜合餅乾、胡桃酥球、南棗核桃糕，每盒1,680元。另外還有公益禮盒「春舞和樂」、「瑞駒迎春」，以及春舞之美、春舞等不同禮盒登場。

CUPETIT卡柏蒂

卡柏蒂推出「駿馬花禮」新春禮盒系列，採緋艷紅、洋氣桃、日昇橘、耀光紫、輝煌金等五款時尚色系設計，共有24款禮盒選擇，可以吃得到法式布列塔尼酥等招牌甜點，另有茄香御馬餅、茉香茶花餅、紫芋帶財餅等3款馬年限定造型餅乾。同時今年卡柏蒂並攜手「大武山牧場」推出蛋入蛋捲，另與「無二」合作推出堅果酥，創造更多不同變化。 法絨推出年度限定「幸運密馬新年禮盒」。圖／法絨法式手工甜點提供 卡柏蒂推出「駿馬花禮」新春禮盒系列。圖／卡柏蒂提供 微熱山丘推出「春旺福禮盒」等一系列春節禮盒。圖／微熱山丘提供 Aunt Stella推出全新「春舞禮盒系列」。圖／Aunt Stella 詩特莉提供 open it.推出多款全新口味瑪德蓮，並設計「Gallop 馳騁」精裝禮盒。圖／open it.提供 神戶風月堂今年推出「駿馬迎春」等不同系列禮盒。圖／神戶風月堂提供