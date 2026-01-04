Jonathan Anderson打造全新Dior上市了！幸運草小瓢蟲把經典包變童趣

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影像交錯，為新任創意總監Jonathan Anderson重新編寫的品牌精神定調。

在此系列形象照中，在木質護牆、拼花地板與家具織品構築的空間中，演員Greta Lee、Louis Garrel、Paul Kircher，足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）與多位模特兒穿梭於靜謐與動態之間，精準節制的畫面，模糊現實與舞台的界線，傳遞一種介於日常與戲劇感之間的優雅張力。

整個2026春夏系列，延續Jonathan Anderson一貫對結構與自由的思考透過服裝元素重新解構。帶有鮮明的建築感的整體輪廓透過布料的選用顯得輕鬆不嚴肅，Bar Jacket與Delft短褲等品牌經典，經過重新拆解，與滾邊襯衫、丹寧長褲、針織斗篷等單品混搭，以不受拘束的風格態度，讓歷史自然融入當代生活，並彰顯觸感、比例與穿著者本身。

解放而自由的風格態度，也體現在樂於玩味的配件設計上。全新登場的Dior Bow包款，以蝴蝶結造型結構為靈感，將Dior經典符碼轉化為俐落而柔和的設計語言。粒面皮革搭配隱藏式磁扣與可拆卸鍊帶，兼顧實用與造型彈性，並附有可那的金屬鍊帶，可肩背亦可手拿。Dior Bow提供小型與中型尺寸，材質涵蓋光滑、金屬感與皺摺皮革，並延伸至Buttercup Garden與Dior Clover刺繡圖樣，色彩從黑色、玫瑰粉到毛茛黃與拿鐵白，展現豐富層次。

經典的Lady Dior包款則在2026春夏化身為幸運的象徵。Mini Lady Dior Clover以四葉草刺繡致敬Christian Dior對幸運的信仰，也呼應Jonathan Anderson的愛爾蘭背景，綠色、黑色與玫瑰粉包身上點綴紅色瓢蟲，細節充滿童趣。Mini Lady Dior Buttercup則以立體毛茛花與明亮黃色調展現活力，一隻象徵品牌守護精神的蜜蜂停駐其間，搭配經典D、I、O、R吊飾，為這個經典包款開啟充滿想像力的新篇章。

男性包款中，採用Dior Oblique緹花帆布製成的Dior Jett，向時任創意總監Marc Bohan於1967年設計的經典圖騰致敬。輪廓線條柔軟而具結構感，提供復古棕與同色系黑兩種版本，並涵蓋郵差包與後背包款式。Dior Book Tote托特包結合經典文學名著封面，無論是小說家Bram Stoker的「德古拉」、愛爾蘭作家喬哀思的「尤利西斯」，或美國作家卡波提的「冷血」都成為本季的重要靈感

全新的Dior Roadie結合磨砂皮革（nubuck）與具網狀效果的印花麂皮拼接鞋身，鞋底採雙分結構設計，可自然彎曲、隨步伐靈動變化，同時飾以品牌標誌性的Cannage籐格紋圖案；另一款Dior Saltwind休閒鞋則取材自美國海軍陸戰隊於船上著用的經典帆布鞋，圓潤鞋型與寬楦設計，搭配黑色或復古Dior Oblique緹花帆布、灰色或綠色磨砂皮鞋身，並點綴四葉草與花卉刺繡，展現獨特個性與風格。

Dior

