Jonathan Anderson打造全新Dior上市了！幸運草小瓢蟲把經典包變童趣

隨著Dior 2026春夏系列的上市，品牌也發布了最新的形象廣告，由英國攝影師David Sims掌鏡，透過彩色與黑白影像交錯，為新任創意總監Jonathan Anderson重新編寫的品牌精神定調。

在此系列形象照中，在木質護牆、拼花地板與家具織品構築的空間中，演員Greta Lee、Louis Garrel、Paul Kircher，足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）與多位模特兒穿梭於靜謐與動態之間，精準節制的畫面，模糊現實與舞台的界線，傳遞一種介於日常與戲劇感之間的優雅張力。

整個2026春夏系列，延續Jonathan Anderson一貫對結構與自由的思考透過服裝元素重新解構。帶有鮮明的建築感的整體輪廓透過布料的選用顯得輕鬆不嚴肅，Bar Jacket與Delft短褲等品牌經典，經過重新拆解，與滾邊襯衫、丹寧長褲、針織斗篷等單品混搭，以不受拘束的風格態度，讓歷史自然融入當代生活，並彰顯觸感、比例與穿著者本身。

解放而自由的風格態度，也體現在樂於玩味的配件設計上。全新登場的Dior Bow包款，以蝴蝶結造型結構為靈感，將Dior經典符碼轉化為俐落而柔和的設計語言。粒面皮革搭配隱藏式磁扣與可拆卸鍊帶，兼顧實用與造型彈性，並附有可那的金屬鍊帶，可肩背亦可手拿。Dior Bow提供小型與中型尺寸，材質涵蓋光滑、金屬感與皺摺皮革，並延伸至Buttercup Garden與Dior Clover刺繡圖樣，色彩從黑色、玫瑰粉到毛茛黃與拿鐵白，展現豐富層次。

經典的Lady Dior包款則在2026春夏化身為幸運的象徵。Mini Lady Dior Clover以四葉草刺繡致敬Christian Dior對幸運的信仰，也呼應Jonathan Anderson的愛爾蘭背景，綠色、黑色與玫瑰粉包身上點綴紅色瓢蟲，細節充滿童趣。Mini Lady Dior Buttercup則以立體毛茛花與明亮黃色調展現活力，一隻象徵品牌守護精神的蜜蜂停駐其間，搭配經典D、I、O、R吊飾，為這個經典包款開啟充滿想像力的新篇章。

男性包款中，採用Dior Oblique緹花帆布製成的Dior Jett，向時任創意總監Marc Bohan於1967年設計的經典圖騰致敬。輪廓線條柔軟而具結構感，提供復古棕與同色系黑兩種版本，並涵蓋郵差包與後背包款式。Dior Book Tote托特包結合經典文學名著封面，無論是小說家Bram Stoker的「德古拉」、愛爾蘭作家喬哀思的「尤利西斯」，或美國作家卡波提的「冷血」都成為本季的重要靈感

全新的Dior Roadie結合磨砂皮革（nubuck）與具網狀效果的印花麂皮拼接鞋身，鞋底採雙分結構設計，可自然彎曲、隨步伐靈動變化，同時飾以品牌標誌性的Cannage籐格紋圖案；另一款Dior Saltwind休閒鞋則取材自美國海軍陸戰隊於船上著用的經典帆布鞋，圓潤鞋型與寬楦設計，搭配黑色或復古Dior Oblique緹花帆布、灰色或綠色磨砂皮鞋身，並點綴四葉草與花卉刺繡，展現獨特個性與風格。 DIOR BOW玫瑰粉小羊皮小型肩背包，14萬元。圖／DIOR提供 DIOR ROADIE棕米色麂皮配籐格紋鞋底男款綁帶靴，37,000元。圖／DIOR提供 Dior創意總監Jonathan Anderson構思的2026春夏系列形象廣告。圖／Dior提供 DIOR BOOK TOTE黑色IN COLD BLOOD刺繡帆布男款大型托特包，11萬5,000元。圖／DIOR提供 LADY DIOR淡玫瑰色蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，21萬5,000元。圖／DIOR提供 DIOR JETT棕色DIOR OBLIQUE刺繡緹花男款小型郵差包，10萬9,000元。圖／DIOR提供 Dior創意總監Jonathan Anderson構思的2026春夏系列形象廣告。圖／Dior提供 足球明星Kylian Mbappé演繹Dior 2026春夏系列形象廣告。圖／Dior提供 DIOR BOOK TOTE藍色OBLIQUE刺繡帆布中型托特包，12萬元。圖／DIOR提供 DIOR BOW黑色小羊皮中型肩背包，15萬5,000元。圖／DIOR提供 Dior創意總監Jonathan Anderson構思的2026春夏系列形象廣告。圖／Dior提供 DIOR JETT棕色DIOR OBLIQUE刺繡緹花男款後背包，12萬4,000元。圖／DIOR提供 DIOR BOOK TOTE黃色DRACULA刺繡帆布托特包。圖／DIOR提供 DIOR JETT咖啡色羊毛男款中型郵差包，11萬5,000元。圖／DIOR提供 演員Louis Garrel演繹Dior 2026春夏系列形象廣告。圖／Dior提供 LADY DIOR綠色幸運草瓢蟲裝飾小羊皮小型提包，35萬元。圖／DIOR提供 DIOR SALTWIND白色幸運草刺繡男款帆布休閒鞋，33,000元。圖／DIOR提供 LADY DIOR碧璽藍蝴蝶結籐格紋小羊皮小型提包，21萬5,000元。圖／DIOR提供