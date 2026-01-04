快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

腎臟竟然會發霉！ 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。圖／123RF
50歲男喝黑咖啡害喝到腎衰竭，醫揪出隱形黴毒，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素。圖／123RF

50多歲的李姓男子，非常養生、不碰菸酒，每天晨跑運動，自己沖泡黑咖啡開啟美好的一天。去年底，發現尿液泡泡變多且久久不散，腳踝也開始水腫，本以為是運動過度，某天跑步時暈倒就醫，檢查腎絲球過濾率（eGFR）低於10，正常值約90至120，病程已經是慢性腎衰竭五期。

腎臟科醫師洪永祥指出，咖啡、堅果對身體有益，但保存方式錯誤，恐讓「隱形毒素」直接轟炸腎臟。以這位個案為例，李先生喜歡買特價的大袋裝咖啡豆回家囤放，但豆子放到變色了卻繼續喝，以為沖泡煮熱就沒事。其實，食物若變質產生赭麴毒素，超過280°C才會分解，一般加熱也殺不死。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，台灣氣候潮濕，很容易導致食物發霉產生黴菌毒素，例如赭麴毒素、黃麴毒素。這些毒素不怕高溫、胃酸，會附著在腎小管上，讓腎臟細胞慢慢發炎、窒息、壞死。

日常生活中，五穀粉、乾貨、咖啡豆都是腎臟隱形殺手，放太久、放錯地方變質，這三大常見養生國民美食保存不當，恐讓養生變成餵毒。

洪永祥指出，赭麴毒素有極強的親腎性，代表毒素進到身體後，就往腎臟鑽，會誘發嚴重的氧化壓力，破壞腎絲球的過濾膜。根據「Journal of Toxicology」的數據，赭麴毒素在人體的半衰期長達35到50天。意指元旦喝了一杯受潮的咖啡，到了元宵節，毒素還在腎臟裡損害細胞。

「發霉食物可以吃嗎？」當然不行！洪永祥強調，只要看到堅果外殼裂開、米粒變黑，或是味道有一點點異常，馬上清除丟進垃圾桶，不要想著把壞的部分挑掉，毒素是透明的，當看到黴菌茸毛時，毒素早已經超標幾百倍！

另外，食物的選購、存放也很重要，採買不要貪便宜買大包裝，尤其是咖啡、堅果、雜糧，買一周能吃完的量，「新鮮是最好的抗毒劑。」台灣的廚房是黴菌的天堂，乾貨、中藥材、開過的咖啡豆，要善用密封罐並放進冰箱，利用低溫降低黴菌生長速度。

黴菌毒素並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，也可能造成健康影響。洪永祥提醒，使用空氣清淨機和除濕機有助於減少黴菌孢子的散播，室內環境也要定期除霉斑，廚房浴室與環境積黴處使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

咖啡豆 腎臟 黴菌

延伸閱讀

冬天不是限制喝水就能少跑廁所 專科醫：小心是腎臟衰退警訊

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

🎧｜尿液泡泡久久不散？ 醫提醒：可能是蛋白尿，該做腎功能檢查了

相關新聞

腎臟竟然會發霉！ 50歲男喝黑咖啡害腎衰竭 醫揪隱形黴毒

50多歲的李姓男子，非常養生、不碰菸酒，每天晨跑運動，自己沖泡黑咖啡開啟美好的一天。去年底，發現尿液泡泡變多且久久不散，...

2025回顧與展望／百貨業面臨消費移轉 促銷檔期疲乏等成長壓力

2025年對台灣百貨零售業來說仍是「相當辛苦」的一年，川普宣布對等關稅、地緣政治衝突、通膨壓力與未來不確定因素，都讓消費...

勞力士2026全新價格上架 漲價邏輯、漲幅最高Top 5表款一文看

新年一開始，勞力士馬上就有新氣象。自2026年1月1日，包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市...

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 開幕打卡優惠、6道冬季新菜一次上線

饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，成為饗賓集團全台第99間...

HUBLOT全新Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表 活力開運

一年之始，需要計畫、也需要開創性活力。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）發表新款Spirit of Big Bang...

剪片剪到混亂？「黑白大廚2」出包暴雷 一秒畫面疑洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。