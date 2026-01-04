2025回顧與展望／百貨業面臨消費移轉 促銷檔期疲乏等成長壓力

2025年對台灣百貨零售業來說仍是「相當辛苦」的一年，川普宣布對等關稅、地緣政治衝突、通膨壓力與未來不確定因素，都讓消費行為轉趨保守，百貨業績成長更顯吃力。今年也可說是百貨商場不平靜的一年，從年初的台中新光三越氣爆案，到年底在誠品南西店發生的無差別攻擊事件，均為衝擊台灣社會的大事件。

消費力放緩、出國消費移轉

2025年台灣總體經濟雖然數據亮眼，但民間消費動能相對疲弱，消費率降至近三年低點，而儲蓄率則創下了近八年新高，整體經濟狀況呈現外熱內冷。另外，出國潮持續，台灣人最愛去的日本、日圓匯率價差明顯，日圓太甜、出國太香，導致消費移轉現象；大眾消費喜好也轉向實用與務實，大精品同樣成長乏力，反觀輕奢品牌重回舞台；百貨常態的傳統促銷檔期也面臨消費者疲乏、效果遞減，都是讓國內百貨業績成長辛苦的原因。

差異化與體驗仍為百貨核心，持續強化跨品牌合作、導入市場話題（獨家）品牌、提供購物體驗，都是提升來客、該高停留時間與增加消費的機會，另外，各家都更投入主力會員的服務與經營，鞏固主顧客、持續吸引新客，雙管齊下。以新光三越來說，2025年攜手日本伊勢丹百貨ISETAN MEN'S跨國合作，在信義A9三樓打造全台首座、600坪空間以「男性潮流選物」為核心的專屬場域SKM MEN’S；並與韓國現代百貨THE HYUNDAI SEOUL合作，把11支韓國潮流話題品牌直接帶到台灣輪番快閃，兩者皆是國內百貨首創之舉，透過提供獨家主題場域、創造消費誘因。

不平靜的一年

蟬聯14年的百貨店王新光三越台中中港店，在2025年2月13日改裝樓層發生氣爆事件重創新光三越，從2月13日起停業、時隔226天在9月27日復業歸來，但停業7個月的空窗期讓業績重創，百貨店王之位今年拱手讓出，此案也讓百貨工安議題更被嚴格審視。

12月19日北捷台北車站、中山站發生無差別攻擊事件震驚全台，兇嫌更是跑進誠品南西店持續傷人，為台灣百貨商場罕見發生的恐怖攻擊事件。從新光三越台中中港店到誠品南西店，都讓百貨業被迫必須正面面對「高密度公共空間」的風險本質，面對突發狀況時的現場判斷、疏散動線、與即時應變能力，都會直接影響消費者信心與安全感。

展望2026 百貨零售版圖持續擴張

即使面臨成長吃力、百貨零售競爭更加激烈，但從2025年到2026年，台灣百貨與大型商場版圖未停下擴張腳步，從北到南仍有多個指標性新案場開幕。2025年迎來南港LaLaport、誠品生活台南店、Dream Plaza、新光三越台南小北門店、三重CITYLINK等新商場，但營業31年的SOGO敦化館因租約到期，已於年底熄燈落幕。2026年重頭戲，北有大巨蛋遠東Garden City商場棟開出、呈現四區域完整體；中有台中漢神洲際購物中心、主打全台最大購物中心的D-ONE第一大天地也計劃在2026第四季完工；南有高雄鳳山LaLaport預計2026年下半年開幕。在新舊商場全面競逐之下，百貨零售產業的競爭，也要從一開始的開幕聲量，走向長期營運實力的真正比拚。

新光三越於2025年攜手日本伊勢丹百貨ISETAN MEN'S跨國合作，在信義A9三樓打造全台首座以「男性潮流選物」為核心的專屬場域SKM MEN’S。記者江佩君／攝影 長年位居百貨店王的新光三越台中中港店，2025年歷經氣爆事件後，停業226天在9月27日復業歸來。記者江佩君／攝影 12月19日的北捷無差別攻擊事件，發生地點之一是正值周五晚間逛街人潮高峰的誠品南西店。報系資料照片 隨著台中LaLaport於2023年5月開幕，2025年3月南港LaLaport加入，隨著高雄鳳山LaLaport預期2026年下半年開出，完成三井不動產集團在台灣北中南三家LaLaport設施的佈局。報系資料照片