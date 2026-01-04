狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

每到農曆春節前夕，各大超商、超市推出的福袋總是吸引民眾搶購試手氣。日前才傳出有民眾第一次買福袋就幸運抽中iPhone 17 Pro，讓眾多網友羨慕不已，沒想到好運接二連三，另一名幸運兒發文報喜，表示自己購買售價249元的全家福袋，竟意外開出參獎「嚦咕麻將品牌黃金10g」，價值高達50,373元，瞬間回本超過200倍，驚人好運讓原PO直呼：「2026的運氣都用在這裡了！」

貼文曝光後，立刻引來大批網友朝聖吸好運。不少人紛紛留言祝賀，「這個比抽到手機還好耶！恭喜」、「終於看到一個不一樣的了，不然都是手機，以為是在洗好評」、「這比手機還貴，真的賺翻了」、「終於不是二獎iPhone了，看到三獎恭喜」、「吸吸吸吸吸，希望我也能中」。

此外，先前有網友抽中「貳獎 iPhone 17 Pro」，她表示，自己在高雄左營重愛店買了兩包福袋，開箱時貓咪在一旁走來走去，沒想到真的開出大獎。掀起網友一陣轟動，驚呼原來大獎真的存在，不再只是傳說中的「銘謝惠顧」；甚至有務實的網友認為，比起頭獎汽車還要煩惱停車位、保養和稅金問題，抽中手機反而更令人開心。

據了解，全家便利商店2026年潮流福袋售價249元，頭獎為價值百萬的名車，貳獎則是話題十足的iPhone 17 Pro，參獎為本次原PO抽中的黃金10g。隨著大獎陸續開出，也讓這波福袋搶購熱潮持續延燒，許多民眾看到別人中獎的喜悅，也忍不住想買幾包來試試手氣，希望能成為下一個被幸運女神眷顧的寵兒。