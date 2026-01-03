勞力士2026全新價格上架 漲價邏輯、漲幅最高Top 5表款一文看
新年一開始，勞力士馬上就有新氣象。自2026年1月1日，包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市場的熱賣款式、國際金價、通貨膨脹等多方面影響，其中台灣平均漲幅約4.6%，最高漲幅則約6.6%，在各國家中漲幅相對溫和。
本次調整價格款式涵蓋約20多款，諸如熱門的Air-King空中霸王、Daytona宇宙計時型迪通拿、Submariner、GMT-Master II等熱門型號，綜觀本次調漲，精鋼款約3%、精鋼與黃金（或玫瑰金）則約5%，純貴金屬則約6%，婉如一次全面性的「漲」聲響起。
綜觀本次調漲的Top 5款式，39毫米黃K金的1908腕表（型號52508）與44毫米、黃K金表殼表帶的Deepsea腕表（型號為136668LB）漲幅皆為6.4%；前者原先價格為124萬元，2026年1月1日起調整為132萬500元，後者原先價格為206萬3,000元，2026年1月1日起調整為219萬7,000元。
永恆玫瑰金表殼、黑色橡膠表帶的Yacht-Master 40腕表（型號126655）與永恆玫瑰金表殼、表帶的Day-Date 40腕表（型號228235）漲幅則皆約為6.5%，前者原先價格為114萬1,000元，調整後則為121萬6,000元，後者原價格為164萬2,500元，調整後新價格則為175萬元。
漲幅最高款式則為一只型號126518LN的Cosmograph Daytona腕表，表款以黃K金表殼搭配特殊的綠松石色面盤與黑色橡膠表帶，從原價格129萬1,000元調漲為137萬7,000元，價差約為8萬6,000元，漲幅達6.6%，再度展現Cosmograph Daytona款式在勞力士表款中的特殊地位。
經本次調價後，可明顯觀察到由於勞力士的入門價與平均價位持續上調，導致較長的「排隊時間」將導致最終價格風險的提升。也因為一級市場的價格調漲，將導致消費者未來可能朝二手市場搜尋，此舉正和勞力士近年推動官方認證二級市場CPO的大方向不謀而和。過往在手表愛好者與討論社群中不時會出現一句趣談：「早買早享受、晚買不吃虧」。然而以通貨膨脹與國際金價持續上揚的2026，買、不買？早買或晚買？終將成為荷包與衝動的永恆拉鋸。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言