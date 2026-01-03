快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

勞力士2026全新價格上架 漲價邏輯、漲幅最高Top 5表款一文看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
勞力士Deepsea腕表，型號為136668LB，44毫米，黃K金表殼、表帶，藍色陶瓷圈與藍色面盤；原先價格為206萬3,000元，2026年1月1日起調整為219萬7,000元，漲幅約6.4%。圖／勞力士提供
勞力士Deepsea腕表，型號為136668LB，44毫米，黃K金表殼、表帶，藍色陶瓷圈與藍色面盤；原先價格為206萬3,000元，2026年1月1日起調整為219萬7,000元，漲幅約6.4%。圖／勞力士提供

新年一開始，勞力士馬上就有新氣象。自2026年1月1日，包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市場的熱賣款式、國際金價、通貨膨脹等多方面影響，其中台灣平均漲幅約4.6%，最高漲幅則約6.6%，在各國家中漲幅相對溫和。

本次調整價格款式涵蓋約20多款，諸如熱門的Air-King空中霸王、Daytona宇宙計時型迪通拿、Submariner、GMT-Master II等熱門型號，綜觀本次調漲，精鋼款約3%、精鋼與黃金（或玫瑰金）則約5%，純貴金屬則約6%，婉如一次全面性的「漲」聲響起。

綜觀本次調漲的Top 5款式，39毫米黃K金的1908腕表（型號52508）與44毫米、黃K金表殼表帶的Deepsea腕表（型號為136668LB）漲幅皆為6.4%；前者原先價格為124萬元，2026年1月1日起調整為132萬500元，後者原先價格為206萬3,000元，2026年1月1日起調整為219萬7,000元。

永恆玫瑰金表殼、黑色橡膠表帶的Yacht-Master 40腕表（型號126655）與永恆玫瑰金表殼、表帶的Day-Date 40腕表（型號228235）漲幅則皆約為6.5%，前者原先價格為114萬1,000元，調整後則為121萬6,000元，後者原價格為164萬2,500元，調整後新價格則為175萬元。

漲幅最高款式則為一只型號126518LN的Cosmograph Daytona腕表，表款以黃K金表殼搭配特殊的綠松石色面盤與黑色橡膠表帶，從原價格129萬1,000元調漲為137萬7,000元，價差約為8萬6,000元，漲幅達6.6%，再度展現Cosmograph Daytona款式在勞力士表款中的特殊地位。

經本次調價後，可明顯觀察到由於勞力士的入門價與平均價位持續上調，導致較長的「排隊時間」將導致最終價格風險的提升。也因為一級市場的價格調漲，將導致消費者未來可能朝二手市場搜尋，此舉正和勞力士近年推動官方認證二級市場CPO的大方向不謀而和。過往在手表愛好者與討論社群中不時會出現一句趣談：「早買早享受、晚買不吃虧」。然而以通貨膨脹與國際金價持續上揚的2026，買、不買？早買或晚買？終將成為荷包與衝動的永恆拉鋸。

勞力士Day-Date 40腕表，型號為228235，40毫米，永恆玫瑰金表殼、表帶，黑色面盤；原先價格為164萬2,500元，2026年1月1日起調整為175萬元，漲幅約6.5%。圖／勞力士提供
勞力士Day-Date 40腕表，型號為228235，40毫米，永恆玫瑰金表殼、表帶，黑色面盤；原先價格為164萬2,500元，2026年1月1日起調整為175萬元，漲幅約6.5%。圖／勞力士提供
勞力士Cosmograph Daytona 126518LN腕表，黃K金表殼、綠松石色面盤、黑色橡膠表帶，原先價格為129萬1,000元，2026年1月1日起調整為137萬7,000元，漲幅約6.6%。圖／勞力士提供
勞力士Cosmograph Daytona 126518LN腕表，黃K金表殼、綠松石色面盤、黑色橡膠表帶，原先價格為129萬1,000元，2026年1月1日起調整為137萬7,000元，漲幅約6.6%。圖／勞力士提供
勞力士1908腕表，型號為52508，39毫米，黃K金表殼、表帶，黑色面盤；原先價格為124萬元，2026年1月1日起調整為132萬500元，漲幅約6.4%。圖／勞力士提供
勞力士1908腕表，型號為52508，39毫米，黃K金表殼、表帶，黑色面盤；原先價格為124萬元，2026年1月1日起調整為132萬500元，漲幅約6.4%。圖／勞力士提供
國際金價持續上揚，連帶也影響了本次貴金屬表款的調漲。圖／勞力士提供
國際金價持續上揚，連帶也影響了本次貴金屬表款的調漲。圖／勞力士提供
包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市場的熱賣款式、國際金價、通貨膨脹等多方面影響，其中台灣平均漲幅約4.6%，最高漲幅則約6.6%。圖／勞力士提供
包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市場的熱賣款式、國際金價、通貨膨脹等多方面影響，其中台灣平均漲幅約4.6%，最高漲幅則約6.6%。圖／勞力士提供
由於一級市場的訂價持續上看，未來消費或將分流、部分轉向二級市場，正與勞力士近年陸續推出動CPO官方認證的政策，台灣則由金生儀鐘錶負責台灣的勞力士CPO服務。圖／勞力士提供
由於一級市場的訂價持續上看，未來消費或將分流、部分轉向二級市場，正與勞力士近年陸續推出動CPO官方認證的政策，台灣則由金生儀鐘錶負責台灣的勞力士CPO服務。圖／勞力士提供
勞力士Yacht-Master 40腕表，型號為126655，永恆玫瑰金表殼、黑色橡膠表帶、黑色表面；原先價格為114萬1,000元，2026年1月1日起調整為121萬6,000元，漲幅約6.5%。圖／勞力士提供
勞力士Yacht-Master 40腕表，型號為126655，永恆玫瑰金表殼、黑色橡膠表帶、黑色表面；原先價格為114萬1,000元，2026年1月1日起調整為121萬6,000元，漲幅約6.5%。圖／勞力士提供

腕表 調漲 勞力士

延伸閱讀

HUBLOT全新Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表 活力開運

動容的手上光輝 NOMOS、MIDO、TITONI新款金色時計感念美好時光

迎接嶄新燦爛的一年！卡地亞經典美學刻畫珍貴時光

「紅色即是生命」 香奈兒最經典Première腕表換上全新緞帶新裝！

相關新聞

剪片剪到混亂？「黑白大廚2」出包暴雷 一秒畫面疑洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元...

日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近期在台灣話題度持續攀升，總經理水元仁志活躍於社群平台、親自「海巡」回應網友留言，引發廣泛討論，成功帶動品牌人氣。

勞力士2026全新價格上架 漲價邏輯、漲幅最高Top 5表款一文看

新年一開始，勞力士馬上就有新氣象。自2026年1月1日，包含台灣、香港、中國與美國的官方網站皆更新了全新訂價，不僅反映市...

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 開幕打卡優惠、6道冬季新菜一次上線

饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，成為饗賓集團全台第99間...

HUBLOT全新Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表 活力開運

一年之始，需要計畫、也需要開創性活力。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）發表新款Spirit of Big Bang...

僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。