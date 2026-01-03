快訊

開飯川食堂插旗台中廣三SOGO 開幕打卡優惠、6道冬季新菜一次上線

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
饗賓集團旗下川味料理品牌「開飯川食堂」推出冬季新菜，台中廣三SOGO店於1月3日盛大開幕。圖／饗賓集團提供
饗賓集團旗下川味料理品牌「開飯川食堂」推出冬季新菜，台中廣三SOGO店於1月3日盛大開幕。圖／饗賓集團提供

饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13樓，成為饗賓集團全台第99間門市，也是「開飯川食堂」台中地區第5個據點。

為慶祝新店開幕，台中廣三SOGO店推出開幕三重好禮。即日起至2月1日，凡內用達指定低消並於社群平台打卡分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份；2月13日前加入iEAT饗愛吃會員，可於優惠票券區獲得「鐵漢柔情」99元加購優惠券，內用滿1,500元更加碼贈送回客券及「熊貓哥迴力車」各一份，帶給消費者多重驚喜。

此外，全台「開飯川食堂」門市亦同步推出6道冬季新菜。「川辣羊肉尬年糕」將酥炸羊肉下鍋大火翻炒，辛香料齊發，鍋氣瞬間拉滿。入口先是羊肉的酥與香，接著是年糕的軟Q黏口，再穿插咔滋作響的蝦餅，多層口感交錯，辣得過癮，也吃得停不下來。

延續香辣路線，「宮保腰果松阪」把外酥內嫩的松阪豬與腰果、小黃瓜快炒，再加入爽脆油條，香、辣、脆在口中輪番上陣，調味俐落卻不厚重，是熟悉卻有新意的宮保版本。如果偏好香麻而非重辣，「椒香熗鍋魚」以嫩滑魚片搭配黃豆芽與白精靈菇鋪底，最後澆上紅油，麻香先行、辣度隨後，層次分明，口感清爽不膩。

不吃辣的人，也有完整選擇。「蒜香椒鹽舞鮮菇」將香菇、白精靈菇與杏鮑菇炸至金黃酥脆，再與開陽、蒜末、四季豆大火快炒，椒鹽輕裹，菇類的鮮與炸物的香在口中交織，香氣輕快卻記憶點十足。「京醬爆炒五花」以酥香五花肉為主角，搭配香菇、蓮藕、豆干與青椒大火翻炒，鍋氣與醬香齊出，多重口感堆疊，越吃越順。「功夫醬炒嫩雞丁」外酥內嫩的雞丁與脆口小黃瓜翻炒特調甜麵醬，醬香濃郁卻不死甜，是讓人忍不住多扒幾口飯的標準白飯殺手。

饗賓集團表示，持續透過穩健展店與菜色創新策略，不僅強化品牌在中式連鎖餐飲市場的競爭力，也進一步滿足消費者對「美味、創意、體驗」的多元期待。

