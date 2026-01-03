HUBLOT全新Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表 活力開運

一年之始，需要計畫、也需要開創性活力。瑞士高級製表品牌宇舶表（HUBLOT）發表新款Spirit of Big Bang陶瓷計時碼表，表款出自2005年問世的Big Bang系列，除象徵開天闢地的勇氣，更以橘色高科技陶瓷，展現耀眼能量。

Spirit of Big Bang表款具有特殊的酒桶形陶瓷表殼，延續了品牌Art of Fusion融合藝術與高科技的精神。同時宇舶表（HUBLOT）去年方為Big Bang系列歡慶20周年，Big Bang不僅展現宇宙大爆炸的開創與前衛，同年即獲日內瓦高級鐘表大賞GPHG的「最佳設計獎」肯定，20年間並延展催生出包含Unico、Meca-10等特色子系列。

宇舶表（HUBLOT）的新作Spirit of Big Bang表款亮點之一在於搶眼的橘紅色，並經拋光打磨修飾。由於陶瓷的色彩研發不易，具有精準控制原料與燒製程度；此外表款並使用了高振頻的HUB4700自動上鍊機芯，出自同集團ZENITH的El Primero進行改良，動力儲存50小時，並可在正反兩面欣賞機芯的通透與計時碼表機制運作時的曼妙動態。

輕盈、耐刮、親膚的這只橘色Spirit of Big Bang陶瓷計時碼表型號為642.CU.0110.RX，直徑42毫米並帶來10大氣壓防水性能，全球限量200只，訂價117萬3,000元，可洽HUBLOT專門店、或全台授權經銷商詢問。

稜角分明的表殼搭配上橘色更為搶眼，細節並有品牌經典的H Logo黑色螺絲。圖／HUBLOT提供 橘色陶瓷表殼經拋光處理，呈現光潔當代的輕快印象。圖／HUBLOT提供 HUBLOT Spirit of Big Bang亮彩橘陶瓷計時碼表的結構輪廓、特殊材質與色彩，可成為全身造型最搶眼的風格單品。圖／HUBLOT提供