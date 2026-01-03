快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

一秒畫面引爆討論！「黑白大廚2」剪輯失誤洩漏冠軍線索

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季上線短短兩星期，已累計超過1020萬次觀看數。圖／摘自@netflixkr IG
Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季上線短短兩星期，已累計超過1020萬次觀看數。圖／摘自@netflixkr IG

Netflix「黑白大廚料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元競賽中的輸贏，甚至可能讓冠軍身份提早露餡，被韓國網友發現之後，在各國引發網路熱議。

「黑白大廚：料理階級大戰」第二季第10集的內容為主廚倆倆對決，原本在第9集中組成小隊、攜手參賽的白湯匙好感男孫鍾元與黑湯匙「料理冠物」，成為一對一生死戰的對手。第10集的末尾，就結束在評審白種元投票給孫鍾元，但另一位評審安成宰尚未公佈他的投票結果之時。

不過，有眼尖的韓國網友發現，在第9集的主廚訪問片段中，「料理冠物」竟然是身上別著「李河成（이하성）」的名牌受訪，不再是「料理冠物」，讓韓國網友率先砲轟「怎麼會犯這種致命失誤」、「是故意的嗎」、「感覺後製剪片剪到混亂了」。

更有網友推論，「難道這意味『料理冠物』擊敗孫鍾元了？」、「孫鍾元主廚被淘汰了嗎？」也有觀眾認為，若按照「黑白大廚：料理階級大戰」第一季的遊戲規則，只有拿到冠軍的黑湯匙，才能在節目中揭露真實姓名，那是否意味著第二季的冠軍就是「料理冠物」？

「黑白大廚2」上線短短兩星期，已在韓國、台灣、香港、新加坡等地拿下排行榜冠軍，累計超過1020萬次觀看數，剪輯失誤究竟是巧合還是暗示？真正答案仍待最終集揭曉，也讓觀眾對結局更加屏息以待。

黑湯匙「料理冠物」（右）與白湯匙孫鍾元攜手組隊參賽。圖／摘自@netflixkr IG
黑湯匙「料理冠物」（右）與白湯匙孫鍾元攜手組隊參賽。圖／摘自@netflixkr IG
黑湯匙「料理冠物」是本季最具冠軍相的參賽者之一。圖／摘自@netflixkr IG
黑湯匙「料理冠物」是本季最具冠軍相的參賽者之一。圖／摘自@netflixkr IG
黑湯匙「料理冠物」在第9集訪問中別著「李河成（이하성）」的名牌，被韓國網友抓包。圖／翻攝自Netflix
黑湯匙「料理冠物」在第9集訪問中別著「李河成（이하성）」的名牌，被韓國網友抓包。圖／翻攝自Netflix

料理 黑白大廚

延伸閱讀

李在明訪陸前夕對台灣問題表態：將一如既往地秉持尊重一個中國的立場

金主愛首度公開拜謁家族陵墓 接班信號越發明顯

旅行者遊韓國 兩主持人為了柿子挑軟的還硬的吃分兩成派

韓國女星尹恩惠IG針織套裝＋毛呢大衣「氣質爆棚」用灰色系穿出簡約時髦感

相關新聞

日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近期在台灣話題度持續攀升，總經理水元仁志活躍於社群平台、親自「海巡」回應網友留言，引發廣泛討論，成功帶動品牌人氣。

一秒畫面引爆討論！「黑白大廚2」剪輯失誤洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元...

僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到...

大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限...

「極品佛跳牆」終極推薦！3家外帶年菜 一甕搞定團圓味

春節圍爐，怎能不備上一鍋食材豐美、濃香滑口的佛跳牆？今年各家飯店餐廳推出多款外帶年菜，主打小家庭、小份量，套組、單點皆可...

打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（1月3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。