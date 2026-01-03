一秒畫面引爆討論！「黑白大廚2」剪輯失誤洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元競賽中的輸贏，甚至可能讓冠軍身份提早露餡，被韓國網友發現之後，在各國引發網路熱議。

「黑白大廚：料理階級大戰」第二季第10集的內容為主廚倆倆對決，原本在第9集中組成小隊、攜手參賽的白湯匙好感男孫鍾元與黑湯匙「料理冠物」，成為一對一生死戰的對手。第10集的末尾，就結束在評審白種元投票給孫鍾元，但另一位評審安成宰尚未公佈他的投票結果之時。

不過，有眼尖的韓國網友發現，在第9集的主廚訪問片段中，「料理冠物」竟然是身上別著「李河成（이하성）」的名牌受訪，不再是「料理冠物」，讓韓國網友率先砲轟「怎麼會犯這種致命失誤」、「是故意的嗎」、「感覺後製剪片剪到混亂了」。

更有網友推論，「難道這意味『料理冠物』擊敗孫鍾元了？」、「孫鍾元主廚被淘汰了嗎？」也有觀眾認為，若按照「黑白大廚：料理階級大戰」第一季的遊戲規則，只有拿到冠軍的黑湯匙，才能在節目中揭露真實姓名，那是否意味著第二季的冠軍就是「料理冠物」？

「黑白大廚2」上線短短兩星期，已在韓國、台灣、香港、新加坡等地拿下排行榜冠軍，累計超過1020萬次觀看數，剪輯失誤究竟是巧合還是暗示？真正答案仍待最終集揭曉，也讓觀眾對結局更加屏息以待。 黑湯匙「料理冠物」（右）與白湯匙孫鍾元攜手組隊參賽。圖／摘自@netflixkr IG 黑湯匙「料理冠物」是本季最具冠軍相的參賽者之一。圖／摘自@netflixkr IG 黑湯匙「料理冠物」在第9集訪問中別著「李河成（이하성）」的名牌，被韓國網友抓包。圖／翻攝自Netflix