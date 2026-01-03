日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近期在台灣話題度持續攀升，總經理水元仁志活躍於社群平台、親自「海巡」回應網友留言，引發廣泛討論，成功帶動品牌人氣。

Threads上有網友昨天(2日)分享一張日本超市階級表，討論LOPIA超市在日本的定位是價格破壞者等級，比唐吉訶德還便宜，該名網友表示，自己體感雖然台灣的Lopia的確沒那麼便宜，但是買鮭魚壽司來說，那個肉的大小，還是覺得值得一吃。

水元總經理今天(3日)則回覆網友表示，希望台灣消費者「再稍微等一下」，待門市數量增加、物流成本進一步下降後，雖然不敢承諾做到「價格破壞」，但一定能讓大家感受到，「在台灣也能以這樣的品質、這樣的價格，買到日本商品」，並強調這個目標一定會實現，請大家拭目以待。

日本旅遊達人林氏璧也在臉書分享觀察指出，LOPIA在日本被視為「價格破壞者等級」的超市，甚至比唐吉訶德還便宜。不過他也提到，品牌來台後會受到成本與市場結構等多重因素影響，因此定位難以完全複製日本模式，但水元仁志的說法，已讓不少消費者對未來價格與品質產生期待。

林氏璧也提到，水元仁志不僅常在Threads發文介紹商品，更頻繁回覆網友留言，目前追蹤人數已達4.3萬人，每篇貼文幾乎都能引發熱烈回響。水元昨天更透露，去年12月店內「提拉米蘇」單月銷量高達1萬8800盒，且僅統計9間門市，後續商品仍在從義大利船運來台途中，但因農曆年船運通關速度放緩，預計最快要到3月才會上架。

林氏璧也笑稱，看到水元的發文風格，覺得和自己相當相似，同時也驚訝其中文表達能力「看起來」怎麼這麼好。水元仁志曾表示，貼文多半是透過翻譯軟體撰寫，若完全沒有小編協助，仍能做到如此程度，令人佩服。林氏璧更直言，LOPIA在Threads上的社群經營表現，已達「可寫進教科書」的水準，幾乎以零行銷成本，創造出極高的品牌曝光度，別的企業可能非常羨慕吧。