快訊

川普才預告出手！委內瑞拉連環爆炸停電「窗戶都在震」飛機低空飛過

台灣人也有！一杯黃湯下肚就臉紅 「亞洲臉紅症」暗藏健康風險

綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

聯合新聞網／ 綜合報導
日本超市LOPIA 2023年首度在台開設海外據點，至今已成為受台灣消費者喜愛的熱門超市。圖／聯合報系資料照
日本超市LOPIA 2023年首度在台開設海外據點，至今已成為受台灣消費者喜愛的熱門超市。圖／聯合報系資料照

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近期在台灣話題度持續攀升，總經理水元仁志活躍於社群平台、親自「海巡」回應網友留言，引發廣泛討論，成功帶動品牌人氣。

Threads上有網友昨天(2日)分享一張日本超市階級表，討論LOPIA超市在日本的定位是價格破壞者等級，比唐吉訶德還便宜，該名網友表示，自己體感雖然台灣的Lopia的確沒那麼便宜，但是買鮭魚壽司來說，那個肉的大小，還是覺得值得一吃。

水元總經理今天(3日)則回覆網友表示，希望台灣消費者「再稍微等一下」，待門市數量增加、物流成本進一步下降後，雖然不敢承諾做到「價格破壞」，但一定能讓大家感受到，「在台灣也能以這樣的品質、這樣的價格，買到日本商品」，並強調這個目標一定會實現，請大家拭目以待。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

日本旅遊達人林氏璧也在臉書分享觀察指出，LOPIA在日本被視為「價格破壞者等級」的超市，甚至比唐吉訶德還便宜。不過他也提到，品牌來台後會受到成本與市場結構等多重因素影響，因此定位難以完全複製日本模式，但水元仁志的說法，已讓不少消費者對未來價格與品質產生期待。

林氏璧也提到，水元仁志不僅常在Threads發文介紹商品，更頻繁回覆網友留言，目前追蹤人數已達4.3萬人，每篇貼文幾乎都能引發熱烈回響。水元昨天更透露，去年12月店內「提拉米蘇」單月銷量高達1萬8800盒，且僅統計9間門市，後續商品仍在從義大利船運來台途中，但因農曆年船運通關速度放緩，預計最快要到3月才會上架。

林氏璧也笑稱，看到水元的發文風格，覺得和自己相當相似，同時也驚訝其中文表達能力「看起來」怎麼這麼好。水元仁志曾表示，貼文多半是透過翻譯軟體撰寫，若完全沒有小編協助，仍能做到如此程度，令人佩服。林氏璧更直言，LOPIA在Threads上的社群經營表現，已達「可寫進教科書」的水準，幾乎以零行銷成本，創造出極高的品牌曝光度，別的企業可能非常羨慕吧。

林氏璧 LOPIA 超市 總經理 Threads

延伸閱讀

鼎泰豐用餐衣服沾醬油…他獲「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

他噴6千請吃高級牛排 回家前想牽手竟遭女方公審…網友2邊都不挺

怪食物神似雞母蟲！她PO照掀熱議 網曝老饕級美味吃法

日本跨年注意事項 日旅達人這樣說

相關新聞

日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）近期在台灣話題度持續攀升，總經理水元仁志活躍於社群平台、親自「海巡」回應網友留言，引發廣泛討論，成功帶動品牌人氣。

一秒畫面引爆討論！「黑白大廚2」剪輯失誤洩漏冠軍線索

Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」第二季至今播送至第10集，冠軍誰屬仍未揭露，但一個剪輯上的失誤，不但提早破梗單元...

僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到...

大苑子「莓好系列」強勢回歸！100%新鮮草莓入飲品 每日限量

草莓季與2026同步登場，大苑子嚴選來自苗栗大湖、強調100%新鮮草莓打造專屬冬季的「莓好系列」，即日起於全台門市每日限...

「極品佛跳牆」終極推薦！3家外帶年菜 一甕搞定團圓味

春節圍爐，怎能不備上一鍋食材豐美、濃香滑口的佛跳牆？今年各家飯店餐廳推出多款外帶年菜，主打小家庭、小份量，套組、單點皆可...

打卡送「仙草奶凍」！「開飯川食堂」今進駐台中廣三SOGO

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，今（1月3日）正式進駐台中廣三SOGO百貨13...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。