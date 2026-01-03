僅此一團！收納瑞士12晚60顆星 住進歷史地標、如入畫中

疫情過後，萬物皆漲，加上匯率的雙重影響，歐洲旅遊的團費驚驚漲！瑞士旅遊教父「發哥」指出，美國通貨膨漲漲幅更高，民眾發現到歐洲旅行比國內消費還便宜，因此歐洲到處是美國客，也將歐洲旅館的房價推升到歷史高點，尤其五星飯店價格更是驚人。

房價高且難訂，團體更是取得不易。泰永旅行社與瑞士的旅館業者有多年的交情，不僅突破萬難，還打造「僅此一團」的特殊產品，於暑假推出「12晚、60顆星」的遊程，入住當地知名的地標，發哥稱之「步入歷史，走進畫中」。

其中，聖模里茲的Kulm Hotel St. Moritz是瑞士的傳奇旅館，也是瑞士冬季旅遊滑雪的「祖師爺」，它讓摩里茲成為瑞士最貴、也最高級的滑雪重鎮。旅館位於高處，可俯瞰聖模里茲湖晨昏豐富的色彩變化，遊客恍如置身在歷史和自然的夢境裡。

策馬特則安排環境清幽、位於高處，出門就看到馬特宏峰的Cervo Mountain Resort，黃金日出就在旅館前方，可悠閒的在咖啡香氣中，讚嘆大自然的神妙。發哥也推薦馬特洪峰的日落，走到大街還可跟著羊群下班。

蒙投則特別挑選在聯合國教科文組織保護的拉沃葡萄園中，古色古香的Hotel Le Mirador Resort and Spa，地理位置無與倫比，位於山坡上，下眺拉沃葡萄園和日內瓦湖，遠景則是法國的阿爾卑斯山脈，日落紅霞、日升光芒，就著湖景享用早餐，絕對是此生最美回憶之一。

少女峰地區必住首選，當然是Victoria-Jungfrau Grand Hotel and Spa，獨一無二的地點，前面是大草皮，飛行傘在眼前翱翔、落地，遠望少女峰，還有全瑞士最棒的游泳池和spa。發哥說，行程將會在此歡度瑞士國慶日，旅館前方草地將施放煙火，旅人坐在窗邊，一杯咖啡或茶即可享受美景。

琉森則選在歷史豐富的Schweizerhof Hotel，每個房間都有名人故事，其中有一間是屬於朱自清。旅館出門右轉就是熱鬧的購物商店大街，後面是古城區，夜間走到火車站前，眺望旅館的燈火倒影在湖面上，波光粼粼，五彩繽紛，為行程畫下完美的句點。

行程相關的瑞士分享會，於1月10日14：00在台北市復興北路150號9樓，歡迎預約，可洽泰永旅行社：02-27172788，或查：www.51764.com.tw。 Cervo Mountain Resort。圖/泰永旅行社提供 Kulm Hotel St. Morit。圖/泰永旅行社提供 Kulm Hotel St. Morit。圖/泰永旅行社提供